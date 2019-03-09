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Гучне вбивство журналіста з Черкас: суд ухвалив важливе рішення

1.2тЧитати матеріал російською

У Черкаській області суд залишив продовжив арешт фігурантів справи про вбивство відомого журналіста Василя Сергієнка.

Городищенський районний суд залишив під вартою до 6 травня без права застави Вадима Мельника, Володимира Воронкова, Любов Недібалюка і Віктора Горбенко, передає "Радіо Свобода".

Нагадаємо, що 4 квітня 2014 журналіста викрали з власного двору в Корсунь-Шевченківському, а на наступний день знайшли замордованим у замаскованій ямі зі сміттям в Виграівському лісі.

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На тілі чоловіка, коли його знайшли, були численні сліди від тортур. Сергієнко був на Черкащині одним з лідерів місцевої самооборони Майдану і прихильником ВО "Свобода".

Василю Сергієнко було 58 років, в Корсунь-Шевченківському в нього залишилася мати, доглядати яку за кілька років до вбивства він і приїхав із Запоріжжя. Йому посмертно присвоєно звання Герой України.

Журналіст Василь Сергієнко

Журналіст Василь Сергієнко

humanrights.org.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Група активістів на чолі з народним депутатом Ігорем Луценко заявили про причетність до вбивства журналіста депутата Верховної Ради Геннадія Бобова.

  • Також у травні 2017 року було затримано колишнього начальник охорони Бобова Мельника, який підозрюється в організації вбивства Сергієнко. До цього Мельник два роки переховувався від правосуддя.

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Місце
УкраїнаЧеркаси
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