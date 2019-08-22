Гучне вбивство журналіста з Черкас: із СІЗО випустили ще одного фігуранта

У четвер, 22 серпня, Городищенський районний суд Черкаської області відпустив під домашній арешт імовірного організатора вбивства журналіста Василя Сергієнка Вадима Мельника.

Про це пише місцеве видання "ІнфоМіСТ". Відзначається, що було визначено цілодобовий режим запобіжного заходу.

Відповідно до рішення суду Мельнику дозволили відвідувати медичні установи. Наступне судове засідання відбудеться 15 жовтня.

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Суд випустив Вадима Мельника з СІЗО argumentua.com

Нагадаємо, що 4 квітня 2014 журналіста викрали з власного двору в Корсунь-Шевченківському, а наступного дня знайшли замордованим у замаскованій ямі зі сміттям у Віграївському лісі.

На тілі чоловіка були численні сліди від тортур. Сергієнко був на Черкащині одним із лідерів місцевої самооборони Майдану і прихильником ВО "Свобода".

Василю Сергієнку було 58 років, у Корсунь-Шевченківському в нього залишилася мати, доглядати яку за кілька років до вбивства він і приїхав із Запоріжжя. Йому посмертно присвоєно звання Герой України.

Фігуранта у справі Василя Сергієнка відпустили під домашній арешт 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Група активістів на чолі з народним депутатом Ігорем Луценком заявили про причетність до вбивства журналіста депутата Верховної Ради Геннадія Бобова.

Також у травні 2017 року було затримано колишнього начальника охорони Бобова Мельника, який підозрюється в організації вбивства Сергієнка. До цього Мельник два роки переховувався від правосуддя.

У червні 2019 року двох із п'яти підозрюваних – Віктора Горбенка і Романа Недибалюка – відпустили під домашній арешт.

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