Вбивство Ноздровської під Києвом: суд ухвалив рішення

У Києві Шевченківський районний суд на два місяці продовжив термін тримання під вартою Юрія Росошанського. Чоловік звинувачується у вбивстві адвокатки Ірини Ноздровської в селі Демидів.

Подробиці OBOZREVATEL розповів батько Ірини, Сергій Дуняк. За його словами, прокуратура під час судового засідання 4 грудня приєднала до матеріалів дані експертизи ножів, на яких була виявлена кров Нозодровської. Також були долучені результати експертиз біозразків, знайдених під нігтями його дочки.

Прикметно, що на суді прокуратура представила результати двох експертиз: одна показала, що зразки належать невстановленої жінці, інша – Юрію Росошанському.

Ірина Ноздровська (праворуч) і її мати Катерина Дуняк

Мама Ірини, Катерина Дуняк, впевнена, що до вбивства її дочки причетні кілька осіб, зокрема дружина Росошанського (жінка проходить у справі як свідок).

Юрій Росошанський на суді 4 грудня Лідія Гончаренко

Те, що в матеріалах провадження є протиріччя, свідчить про те, що розслідування навмисно велося з порушеннями, вважає мама загиблої.

"Є ті, хто кришують цю справу і прикривають вбивство моєї дитини", – розповіла вона OBOZREVATEL.

Батьки Ірини Ноздровської на суді 4 грудня Лідія Гончаренко

Нагадаємо, що на першому засіданні адвокат обвинуваченого Олексій Цибенко заявив, що "є багато чинників впливу на його клієнта для того, щоб він взяв провину на себе".

Сьогодні, за словами Дуняк, Росошанський заперечує свою провину в скоєнні вбивства.

"Він каже, що за зізнання у вбивстві моєї Іринки йому пообіцяли 116-ту статтю Кримінального кодексу України (вбивство, вчинене в стані сильного душевного переживання. – Ред.), а також звільнення з в'язниці його сина Дмитра", – зазначала раніше мати жертви.

Нагадаємо, що Дмитро Росошанський засуджений на сім років позбавлення волі за ДТП, в якому загинула сестра Ірини Ноздровської – Світлана Сапатинська.

Похорон Ірини Ноздровської

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Про зникнення Ноздровської стало відомо 29 грудня 2017 року. А 1 січня її тіло знайшли в річці Кізка біля с. Демидів Київської області.

Юрій Росошанський раніше не заперечував свою причетність до вбивства. У разі доведення провини чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

Рідні Ірини вважають, що у вбивстві крім Росошанського-старшого брали участь кілька людей. Катерина Дуняк впевнена, що до вбивства причетні й працівники правоохоронних органів.

Викликають питання і обставини трагедії. Так, на тілі жертви нарахували 17 ножових ран, 16 синців і саден. Тоді як обвинувачений у вбивстві говорив, що вдарив Ірину ножем тричі. Додамо, що ширина ран на тілі жертви різна: 3-4 см і 7-8 см. Це може свідчити про те, що поранення наносилися взад-вперед, вліво-вправо, як і те, що було кілька ножів.

На слідчому експерименті Юрій Росошанський проніс статиста всього три метри (за даними слідства, вбивця ніс труп Ірини більш ніж кілометр).

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