Гучне вбивство Оксани Макар: через 7 років засуджений зажадав пощади

Один із засуджених за вбивство 18-річної Оксани Макар – Євген Краснощок вимагає переглянути суд свій вирок про довічне покарання.

Засуджений направив у суд лист, де вказав, що його визнання провини силою вибили співробітники поліції, йдеться в сюжеті ТСН.

"Він каже, що працівники поліції під час досудового розслідування застосовували до нього незаконні заходи, внаслідок чого змусили зізнатися. Прізвищ правоохоронців він не вказує. Не зрозуміло, які обставини він вважає новими", – розповів суддя центрального суду Миколаєва Володимир Алейніков.

Суддя зазначив, що нині Краснощока готують до етапування в Миколаїв на суд.

"Суд прийняв передбачене законом рішення – про етапування засудженого, щоб він роз'яснив суду, чого врешті-решт він хоче", – повідомив Алейніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У ніч на 10 березня 2012 року двоє жителів Миколаєва заманили в квартиру до свого товариша 18-річну Оксану Макар, із якою познайомилися в барі. Потім її по черзі зґвалтували і спробували спалити живцем. Жертва вижила – її виявив випадковий перехожий. У дуже тяжкому стані потерпілу доставили в лікарню – у дівчини 55-60% шкіри були вражені глибокими опіками 4 ступеня.

В інтернет потрапило відео, на якому один із ґвалтівників Євген Краснощок розповідає про те, що вони робили з дівчиною.

Також було встановлено, що батько і мати Оксани Макар тричі судимі, а вона три рази притягувалася до адміністративної відповідальності за заняття проституцією, розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях, а також за дрібне хуліганство.

Померла Оксана Макар 29 березня 2012 року в Донецькому опіковому центрі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал