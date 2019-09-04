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4 вересня • оновлено в 19:40
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Гучна втеча з колонії на Львівщині: розкрилися резонансні деталі

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Засуджені, які втекли з Миколаївської колонії №50 у Львівській області, перед зникненням були переведені в зону соціальної реабілітації, де можна було користуватися грошима і комп'ютерами.

Про це розповів спікер Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції Мирослав Демків, передають "УНН".

Дільниця соцреабілітації, за його словами, передбачена чинним законодавством і знаходиться за межами установи. Тобто особи, які втекли, перебували в той момент не в колонії.

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На Львівщині злочинці втекли з колонії

На Львівщині злочинці втекли з колонії

УНН

"Вони виконували оплачувані роботи на контрагентському об'єкті в Миколаївському районі та втекли. Було виявлено, що їх немає на робочих місцях, у результаті повідомлено керівництву, правоохоронним органам і розпочато розшукові заходи", – пояснив Демків.

Він розповів, що у засуджених на дільниці соцреабілітації були значні переваги – вони могли користуватися цивільним одягом, грошима, комп'ютерами та залучатися до роботи на об'єктах за межами установи.

На Львівщині з колонії втекли злочинці

На Львівщині з колонії втекли злочинці

Facebook Ігоря Зінкевича

На Львівщині з колонії втекли злочинці

На Львівщині з колонії втекли злочинці

Facebook Ігоря Зінкевича

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Житомирщині з в'язниці втік неодноразово судимий злочинець.

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Україна
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