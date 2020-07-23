Губернатор Полтавщини розповів про самопочуття звільненого заручника-поліцейського

Поліцейський, якого в четвер, 23 липня, у Полтаві взяв в заручники Роман Скрипник під загрозою підриву гранати, відчуває себе добре.

Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синегубов. Офіцер продовжив виконувати свої обов'язки.

"Щойно телефоном поспілкувався з полковником поліції Віталієм Шияном. Подякував йому за мужність. Його вчинок - це вчинок справжнього офіцера. Віталій почувається добре і продовжує виконувати свої обов'язки. Спецоперація триває", – написав губернатор.

Прокуратура Полтавської області заявила про здійснення процесуального керівництва в кримінальному провадженні за фактом посягання на життя співробітників правоохоронних органів і захоплення їх в якості заручників, зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ст. 348, ст. 349, ч. 1 ст. 263 КК України) .

Створено оперативний штаб у складі працівників прокуратури Полтавської області, Головного управління Нацполіціі і управління СБУ в області. Вживаються всі необхідні заходи для затримання особи.

Голова Полтавської ОДА підтвердив звільнення заручника (Telegram Олега Сінегубова)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Полтаві в ході спецоперації із затримання зловмисника Романа Скрипника, який викрав автомобіль, останній чинив опір і погрожував співробітникам поліції гранатою РГД-5. Чоловік взяв в заручники співробітника поліції.

Згодом зловмисник, відпустив заручника. Скрипник втік в лісі Решетилівського району Полтавської області.