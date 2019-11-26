ГРУ та чеченці: український "Штірліц" розкрив план вторгнення Росії на Донбас

У 2014 році російські війська вторглися на Донбас, щоб протистояти ЗСУ та окупувати українські міста.

Про це в інтерв'ю ТСН розповів колишній "народний мер" окупованої Горлівки Едуард Матюха, який виявився розвідником ГУР Міноборони України. Розвідник розповів про перші контакті із кадровими офіцерами російської армії.

"13 травня 2014 року мені були представлені російські офіцери і чеченські "бригадири"... Особи, які були пов'язані безпосередньо з ними, мені їх представили виключно як кадрових представників російських офіцерів ... Перш за все, це оборона міста від Збройних Сил України, створення блокпостів. Інтереси органів влади і так далі", – повідомив Матюха, розповідаючи про завдання росіян в Горлівці.

Розвідник повідомив, що у нього був прямий контакт з представником ГРУ Росії Олегом Губановим.

"Я в кінці квітня знав, що це реальна війна, тим більше у мене була пряма конкретна розмова з одним з засновниками цього протистояння в місті Горлівка, з Губановим. Він виконував функції мера міста Горлівка ... Я не можу точно назвати його військове звання або посаду. Проте, що він був представником ГРУ, – були розмови в місті Горлівка, і з ним були відверті розмови, – це він заявив мені особисто", – додав Матюха.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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