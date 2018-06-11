Грози і спека: погода в Україні до кінця тижня

В Україні протягом робочого тижня очікується тепла погода, яка супроводжуватиметься грозовими дощами.

Згідно з даними прогнозу Укргідрометцентру у вівторок-середу, 12-13 червня, західні, центральні та північні регіони країни накриють грози. Температура повітря складе +24 +26 градусів. На решті території буде сухо, до +27. У середу на півдні і сході потеплішає до +30.

У Києві також очікуються грози. Температура вночі +14 +16, вдень +24 +26 градусів.

У четвер, 14 червня, дощі з грозами очікуються у всіх областях, крім Херсонської, Запорізької та АР Крим.

Температура повітря на заході і півночі складе +24 +26. У центрі - до +28 +29, на півдні та сході буде спекотніше - +30 +33.

У Києві можливі грози. Температура вночі +15 +17, вдень +24 +26 градусів.

У п'ятницю, 15 червня, дощі припиняться в Чернігівській (+24 +26 градусів), Сумській (+23 +25) і Харківській (+27 +29) областях.

У Херсонській і Запорізькій областях, а також в Криму буде як і раніше сухо і жарко - +31 +33. В Одеській області дощитиме і до +27.

В інших регіонах країни збережеться грозова активність. На заході повітря прогріється до +26 градусів. У центральних областях - до +28 +29. На сході - до +32 градусів.

У Києві, як і раніше будуть можливі опади. Температура вночі +15 +17, вдень +24 +26 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики повідомили, що в Україні різко погіршиться погода.