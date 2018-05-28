Гроші зникають: в "ДНР" почався величезний ажіотаж

У банкоматах окупованого терористами "ДНР" Донецька вперше за кілька останніх днів з'явилися гроші.

Як повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на "Радіо Донбасс.Реалії", в донецьких банкоматах не було грошей з четверга, 24 травня. Зараз люди поспішають зняти гроші з карток, побоюючись, що вони знову закінчаться.

Коли в банкоматах закінчилася готівка, терористи пояснили це технічними роботами і на наступний день оголосили про відновлення роботи системи. Однак гроші з'явилися лише ненадовго в суботу і знову зникли, а у банкоматів тим часом утворилися черги.

В окупованому Донецьку працює тільки одна "банківська установа" - "Центральний республіканський банк". "ЦРЛ" використовує банкомати, що належали раніше приватним і державним українським банкам і були захоплені проросійськими силами.

В робочому стані знаходиться лише частина АТМ. Через "ЦРВ" підконтрольні Росії угруповання налічують пенсії і соціальні виплати жителям непідконтрольною території. Для багатьох людей це єдине джерело доходу.

Як повідомлявOBOZREVATEL, недавно в Донецьку виникла ще одна проблема.