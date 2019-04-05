"Гроші, а не патріоти": Прилєпін цинічно виправдав війну на Донбасі

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював за терористів "ДНР", цинічно заявив, що причиною будь-якої війни не є патріотичні настрої, а фінансові інтереси тих, хто її розв'язує.

Разом з цим, він продовжив озвучувати пропагандистські штампи про "подвиг звільнення" Донбасу російськими окупантами. Своїми неадекватними роздумами Прилєпін поділився в інтерв'ю "Аргументам і фактам".

"У світі сьогодні йде близько 50 воєн. Є речі, які коштують більше життя, — Бог, вітчизна, честь, пам'ять, діти. Якщо ставка — відректися від себе або зберегти головне і виграти, мужня людина йде до кінця, а слабка здається. За кожною війною стоять колосальні фінансові та політичні інтереси, а зовсім не якісь там мілітаристи і патріоти, яким все не йметься", — озвучив він абсолютно взаємовиключні тези.

Що стосується вторгнення на Донбас, то Прилєпін взагалі переклав відповідальність за нього на жителів охопленого війною регіону.

Захар Прилєпін "Комсомольська правда"

"На Донбасі була і продовжується "визвольна боротьба" людей, яких насильно витягли з "русского міра" і поміщають у квазіукраїнську матрицю. Їм це не подобалося і не подобається", — збрехав письменник-терорист.

Крім того, він висловив упевненість, що захоплення Росією українських територій увійде в історію як героїчна сторінка, без якої анклави терористів "Л/ДНР" не зможуть існувати.

"Якщо будемо пам'ятати — залишаться імена героїв і пісні, і будуть книги. Якщо забудемо... Я взагалі не впевнений, що країна збережеться, якщо будуть щоразу забувати такі речі. Залишиться величезний простір і кілька мільйонів людей, які зробили вибір. Це дуже багато, розумієте? Дуже багато", — завершив цинічний спіч Прилєпін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Прилєпін заявив, що за останній місяць окупанти на Донбасі зазнали більших втрат, ніж за весь рік. Він поскаржився на те, що зіткнення на фронті практично не вщухають.

Нагадаємо, раніше терорист висловив упевненість в тому, що половина України нібито готова зустрічати російських окупантів з квітами.

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