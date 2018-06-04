Грошей немає: віце-адмірал ВМС України заявив про проблеми

У держбюджеті України немає коштів в розмірі 1,361 мільярда гривень, заявлених в 2017 році, на відновлення будівництва корвета серії "Володимир Великий".

Про це повідомив командувач Військово-морськими силами ЗСУ віце-адмірал Ігор Воронченко, передає "Український мілітарний портал". Він зазначив, що програма будівництва привертає близько 200 підприємств, на яких працює близько 9 тисяч осіб.

"Констатую факт: начебто мужі державні підписують постанову, але кошти вважають після того, як підписали. Проходить лист буквально два тижні тому, що немає в державі коштів відповідних", - заявив Воронченко.

Він додав, що в зв'язку з цим вже звернувся до представників влади, і зараз розглядається питання про те, щоб у другому півріччі поточного року кошти були знайдені.

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Згідно з постановою уряду "Про внесення змін до Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу "корвет" за проектом 58250" № 879 від 22 листопада з 2017 року планувалося відновлення фінансування будівництва багатоцільового бойового корабля.

Програмою передбачалося, що перший корабель повинен бути переданий Військово-морським силам України вже в 2022 році.

Розробка проекту завершилася в 2008 році. У 2011-му почалося будівництво першого корабля, спуск на воду якого планувався до 2012-го.

До 2016 року було заплановано будівництво близько 10 кораблів даного проекту, але в підсумку цифра знизилася до 4. У минулому році повідомлялося, що спуск першого корабля на воду має відбутися у 2022-му.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше в Україні розгорівся скандал з розміщенням ВСУ.