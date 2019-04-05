"Громадянська" війна у всій красі: на Донбасі засікли військову техніку з РФ. Фото

На окупованому Донбасі знову помітили військову техніку з Росії – бойовики засвітили комплекс радіоелектронної боротьби і радіотехнічної розвідки РБ-341В "Леєр-3".

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі "Штірліц-інфо" офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). "Особливості "громадянської" війни або гуманітарка від "братнього народу", – відреагував він.

Відзначається, що дані про техніку розмістила в своєму звіті спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні.

Telegram Штірліц-інфо

Telegram Штірліц-інфо

"2 квітня команда СММ помітила комплекс радіоелектронної боротьби (РБ-341В "Леєр-3"), який перевозили на військовій вантажівці ("КамАЗ-5350") в районі н. п. Коньково (непідконтрольний уряду, 79 км на південь від Донецька) в південному напрямку по автодорозі Т0508 (в зоні, де розміщення важкого озброєння і військової техніки заборонено згідно з пунктом 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року)", – сказано в звіті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на окупованому Донбасі розсекретили місце розміщення російської військової техніки АСП "Житель" і РЕБ "Тирада-2".

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