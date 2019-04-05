|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Громадянська" війна у всій красі: на Донбасі засікли військову техніку з РФ. Фото

2.4тЧитати матеріал російською

На окупованому Донбасі знову помітили військову техніку з Росії – бойовики засвітили комплекс радіоелектронної боротьби і радіотехнічної розвідки РБ-341В "Леєр-3".

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі "Штірліц-інфо" офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). "Особливості "громадянської" війни або гуманітарка від "братнього народу", – відреагував він.

Відзначається, що дані про техніку розмістила в своєму звіті спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні.

Новини
"Знищили повністю!" ЗСУ похвалилися гучною операцією на Донбасі
"Громадянська" війна у всій красі: на Донбасі засікли військову техніку з РФ. Фото

Telegram Штірліц-інфо

"Громадянська" війна у всій красі: на Донбасі засікли військову техніку з РФ. Фото

Telegram Штірліц-інфо

"2 квітня команда СММ помітила комплекс радіоелектронної боротьби (РБ-341В "Леєр-3"), який перевозили на військовій вантажівці ("КамАЗ-5350") в районі н. п. Коньково (непідконтрольний уряду, 79 км на південь від Донецька) в південному напрямку по автодорозі Т0508 (в зоні, де розміщення важкого озброєння і військової техніки заборонено згідно з пунктом 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року)", – сказано в звіті.

"Громадянська" війна у всій красі: на Донбасі засікли військову техніку з РФ. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на окупованому Донбасі розсекретили місце розміщення російської військової техніки АСП "Житель" і РЕБ "Тирада-2".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
10
Коментарі
7
3
Смішно
2
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ильич Владимир
Ильич Владимир
Фапщет комплекс радиоэлектронной борьбы это не летальное вооружение и не запрещена минскими соглашениями …..
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Юг Руси
Юг Руси
Что-то ефрейтор Штырлиц расслабился ........... Доказуха на в дугу.....
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Мигол Натали
Мигол Натали
Таких фейков можно напечатать кучю
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1
Юг Руси
Юг Руси
Мигол Натали, ты не права!!!! Не кучу!!!! А вагон и маленькую тележку! 😁
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки