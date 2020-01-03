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3 січня • оновлено в 06:10
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"Громадянська" війна? У мережу потрапило відео з терористами "ДНР" з Якутії

1.6т
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У мережі з'явилося відео одного з телеканалів терористів "Л/ДНР", на якому зазнімковані путінські найманці з республіки РФ Саха (Якутії), котрі воюють на Донбасі.

Крім того, в сюжеті наголошується що "влада" терористичних угруповань домовилася про економічне співробітництво з якутами, а також про взаємодію на рівні "парламентів". Скандальний ролик розмістив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Путінські найманці з республіки Саха

Путінські найманці з республіки Саха

Скріншот відео

Терористи з Якутії засвітилися на Донбасі

Терористи з Якутії засвітилися на Донбасі

Скріншот відео

Примітно, що в короткому пропагандистському уривку ТБ військових злочинців представлено безліч фото якутських терористів в зоні бойових дій на сході України. На них вони позують зі зброєю і навіть не приховують своїх облич.

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Терористи з Якутії

Терористи з Якутії

Скріншот відео

Терористи з Якутії не приховують, що воюють на чужій території

Терористи з Якутії не приховують, що воюють на чужій території

Скріншот відео

"Хроніки "громадянської"війни, або як в республіці Саха Роіссі розповідають про участь її громадян у бойових діях на Донбасі у складі окупаційних сил і співпрацю з "ДиНиРи", – обурився захисник України в підписі до відео з терористами.

Терористи з Якутії

Терористи з Якутії

Скріншот відео

Терористи з Якутії засвітилися на Донбасі

Терористи з Якутії засвітилися на Донбасі

Скріншот відео

Окупанти з республіки Саха (РФ)

Окупанти з республіки Саха (РФ)

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі спливло відео масового перекидання військ Росії в Україну. Більше двохсот осіб у 2014 році відправили в Луганську область, де "офіційно росіяни не воюють". У сюжеті йшлося про те, що "тільки цього разу із Томська їде 30 осіб, а з Барнаула поїхало 200".

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Уже не смешно. Сколько героев ато получили украинское гражданство? Добровольцы есть с двух сторон.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Правильно, бойтесь якутов х.а.х.е.л.ы.!!! Они белку в глаз бьют, а уж в ф.а.ш.и.с.т.а - б.а.н.д..е..р.о.в.ц.а. точно не промажут)))
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