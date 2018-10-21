МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

''Громадянська війна?'' У ''ДНР'' з'явився ще один ватажок із Росії

11.8тЧитати матеріал російською

Андрій Кім - "голова верховного суду" "ДНР" - є громадянином Росії, який раніше працював у Слідчому Комітеті РФ.

Про це повідомив український блогер і журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у Twitter. "Громадянська війна така громадянська", - з іронією написав він.

"Ще у вересні в "ДНР" з'явився "голова верховного суду" Андрій Кім. Відразу закралися підозри, що людина не місцева, заблукала. І точно, Кім - громадянин РФ, працював раніше в Слідчому Комітеті", - зазначив Казанський.

Новини
У Донецьку знайшлося новітнє озброєння Росії: опубліковані докази
''Громадянська війна?'' У ''ДНР'' з'явився ще один ватажок із Росії

Андрій Кім (зліва)

twitter.com/den_kazansky

Коментарі до посту Казанського

Коментарі до посту Казанського

Коментарі до посту Казанського

Коментарі до посту Казанського

Як повідомляв OBOZREVATEL, одіозному терористові Павлу Губарєву, який планував стати ватажком "ДНР", зробили жорстке попередження.

Раніше Губарєв похвалився підтримкою Кремля для участі в незаконних "виборах", які заплановані на 11 листопада. Однак досить швидко він відмовився від претензій на крісло ватажка "республіки".

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Денис Казанський
Місце
УкраїнаДонецьк
Об'єкти
ДНРтерористи "ДНР"РосіяНовини ДНРНовини Донбасу
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
26
23
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
ну вот еще один выбуряткакярад из бурятоубийственной вайны...коренной шахтер из дамбаса...только из забоя вылез...
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
2 из 3 ответов | показать все
Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Ивлев Павел, сиди ровно на кавказский бутылка ватный ублюдок, а то "рая аля путлер" тебе не видать!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Гетьман Елена
Гетьман Елена
Ohremenko Andrey, тссс..это шахтёр, коренной житель дамбасса)
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Наші блоги