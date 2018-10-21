''Громадянська війна?'' У ''ДНР'' з'явився ще один ватажок із Росії

Андрій Кім - "голова верховного суду" "ДНР" - є громадянином Росії, який раніше працював у Слідчому Комітеті РФ.

Про це повідомив український блогер і журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у Twitter. "Громадянська війна така громадянська", - з іронією написав він.

"Ще у вересні в "ДНР" з'явився "голова верховного суду" Андрій Кім. Відразу закралися підозри, що людина не місцева, заблукала. І точно, Кім - громадянин РФ, працював раніше в Слідчому Комітеті", - зазначив Казанський.

Андрій Кім (зліва) twitter.com/den_kazansky

Коментарі до посту Казанського

Коментарі до посту Казанського

Якось я пропустив цю новину. Ще у вересні в ДНР з'явився "голова верховного суду" Андрій Кім. Відразу закралися підозри, що людина не місцевий, заблукав. І точно, Кім - громадянин РФ, працював раніше в Слідчому Комітеті.



Громадянська війна така громадянська pic.twitter.com/O5ke6yQYNC - Денис Казанський (@den_kazansky) 21 жовтня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одіозному терористові Павлу Губарєву, який планував стати ватажком "ДНР", зробили жорстке попередження.

Раніше Губарєв похвалився підтримкою Кремля для участі в незаконних "виборах", які заплановані на 11 листопада. Однак досить швидко він відмовився від претензій на крісло ватажка "республіки".