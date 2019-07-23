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"Громадянська" війна? Спливли нові докази вторгнення Росії на Донбас

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У мережі з'явилися фото російського окупанта Микити Десятникова, а також документів про його нагородження за участь у війні на Донбасі.

Їх опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Згідно з оприлюдненими доказами, Десятников отримав поранення у 2014 році. Тоді ж він був нагороджений медаллю президента Російської Федерації "За відвагу".

"Особливості "громадянської" війни – це коли десантник 51-го ПДП РФ Десятников Микита, який отримав у 2014 році поранення на Донбасі, згідно з указом президента РФ від 24.11.2014 року, нагороджений медаллю "За відвагу", – пише захисник України.

Новини
Громадянська війна? На Донбасі знайдені докази присутності Росії. Фото
Документ про нагороду окупанта Десятникова

Документ про нагороду окупанта Десятникова

Facebook Анатолія Штефана

Подання Десятникова до нагородження медаллю

Подання Десятникова до нагородження медаллю

Facebook Анатолія Штефана

Новина про нагородження окупанта на російському сайті

Новина про нагородження окупанта на російському сайті

Facebook Анатолія Штефана

Микита Десятников

Микита Десятников

Facebook Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, волонтери InformNapalm знайшли нові докази того, що Росія ще у 2014 році перекидала на Донбас свої військові комплекси 1Л259 "Зоопарк-1". Вони вивчили дані профілю в соцмережах спортсменки Мар'яни Наумової, яка публікувала фото російської техніки.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Ой идиотыыы...
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Ога, так и написано: медаль за службу на Донбассе)))
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Pooh Vini
Pooh Vini
Жаль не убили.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Pooh Vini, да, тебя жаль.
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