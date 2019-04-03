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"Громадянська" війна? На Донбасі засікли російську військову техніку

1.7тЧитати матеріал російською

У зоні бойових дій на Донбасі була помічена військова техніка російських окупантів. Вони розмістили її поблизу населеного пункту Південна Ломуватка.

Фотодокази присутності Росії на Донбасі опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Особливості "громадянської" війни, або гуманітарка від "братнього" народу. В районі населеного пункту Південна Ломуватка виявлені АСП "Житель" і РЕБ "Тирада-2" Збройних сил Російської Федерації", — написав він.

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Присутність російської військової техніки на Донбасі

Присутність російської військової техніки на Донбасі

Facebook Анатолія Штефана

Присутність російської військової техніки на Донбасі

Присутність російської військової техніки на Донбасі

Facebook Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні блогер Фашик Донецький опублікував фото пересування російської військової техніки тимчасово окупованим Донецьком. Йому вдалося сфотографувати машину "Шипшина", призначену для радіомоніторингу і блокування каналів дистанційного керування літальних апаратів (РЕБ).

В кінці лютого у мережі з'явилося відео з беззаперечними доказами присутності російської армії на Донбасі. Йдеться про фото і відео з танками Збройних сил Російської Федерації — Т-72 Б3 і Т-72 БА.

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Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
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Виня Ксения
Виня Ксения
Пигин Макс, не ищут, а постоянно фиксируют, фашист. Чувствуешь разницу?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Виня Ксения, Ксюша, играй в куклы.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Господи, как дети! Воюют 5 лет и до сих пор ищут "доказательства" присутствия Российской Армии. Такое возможно только в стране, победившей разум!!!
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40 tetigistus
40 tetigistus
Опять?!
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