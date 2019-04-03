"Громадянська" війна? На Донбасі засікли російську військову техніку

У зоні бойових дій на Донбасі була помічена військова техніка російських окупантів. Вони розмістили її поблизу населеного пункту Південна Ломуватка.

Фотодокази присутності Росії на Донбасі опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Особливості "громадянської" війни, або гуманітарка від "братнього" народу. В районі населеного пункту Південна Ломуватка виявлені АСП "Житель" і РЕБ "Тирада-2" Збройних сил Російської Федерації", — написав він.

Присутність російської військової техніки на Донбасі Facebook Анатолія Штефана

Присутність російської військової техніки на Донбасі Facebook Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні блогер Фашик Донецький опублікував фото пересування російської військової техніки тимчасово окупованим Донецьком. Йому вдалося сфотографувати машину "Шипшина", призначену для радіомоніторингу і блокування каналів дистанційного керування літальних апаратів (РЕБ).

В кінці лютого у мережі з'явилося відео з беззаперечними доказами присутності російської армії на Донбасі. Йдеться про фото і відео з танками Збройних сил Російської Федерації — Т-72 Б3 і Т-72 БА.

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