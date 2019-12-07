"Громадянська війна?" Масове перекидання військ Росії в Україну показали на відео

У мережі показали відео масового перекидання військ Росії в Україну. Понад двісті людей у 2014 році відправили в Луганську область, де "офіційно росіяни не воюють".

Сюжет російського телеканалу ТВ-2 п'ятирічної давності опублікував журналіст і блогер Денис Казанський у своєму Telegram-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У сюжеті йдеться, що тільки в цей раз з Томська їде 30 осіб, а з Барнаула поїхало 200. Така" громадянська війна". Корисно переглянути перед нормандськими переговорами", - написав він.

Скріншот Сюжет телеканалу ТВ-2

На відео показують, як розвідники, штурмовий загін і інші військові готуються до п'ятигодинної поїздки на українську територію. З собою вони везуть спорядження і продукти харчування.

"Те, що відбувається здається нереальним, адже офіційно росіяни на чужій війні в чужій країні не воюють. А ось про добровольців говорять відкрито. Але щоб була така організована відправка...", - каже журналіст за кадром.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Москві назвали провокацією міжнародну мирну акцію Меджлісу, присвячену окупованому Росією Криму, і пообіцяли дати "відсіч".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram