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7 грудня • оновлено в 14:09
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"Громадянська війна?" Масове перекидання військ Росії в Україну показали на відео

1.4т
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У мережі показали відео масового перекидання військ Росії в Україну. Понад двісті людей у 2014 році відправили в Луганську область, де "офіційно росіяни не воюють".

Сюжет російського телеканалу ТВ-2 п'ятирічної давності опублікував журналіст і блогер Денис Казанський у своєму Telegram-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У сюжеті йдеться, що тільки в цей раз з Томська їде 30 осіб, а з Барнаула поїхало 200. Така" громадянська війна". Корисно переглянути перед нормандськими переговорами", - написав він.

Скріншот

Скріншот

Сюжет телеканалу ТВ-2

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На відео показують, як розвідники, штурмовий загін і інші військові готуються до п'ятигодинної поїздки на українську територію. З собою вони везуть спорядження і продукти харчування.

"Те, що відбувається здається нереальним, адже офіційно росіяни на чужій війні в чужій країні не воюють. А ось про добровольців говорять відкрито. Але щоб була така організована відправка...", - каже журналіст за кадром.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Москві назвали провокацією міжнародну мирну акцію Меджлісу, присвячену окупованому Росією Криму, і пообіцяли дати "відсіч".

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна Дніпро
Теги
Росія - країна-агресор Лугаська область
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Шо? Опять?
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Нож Всвину
Нож Всвину
А что не Калоедус фотки выложил?
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