"Громадянська війна?" Масове перекидання військ Росії в Україну показали на відео

У мережі показали відео масового перекидання військ Росії в Україну. Понад двісті людей у 2014 році відправили в Луганську область, де "офіційно росіяни не воюють".
Сюжет російського телеканалу ТВ-2 п'ятирічної давності опублікував журналіст і блогер Денис Казанський у своєму Telegram-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"У сюжеті йдеться, що тільки в цей раз з Томська їде 30 осіб, а з Барнаула поїхало 200. Така" громадянська війна". Корисно переглянути перед нормандськими переговорами", - написав він.
Скріншот
Сюжет телеканалу ТВ-2
На відео показують, як розвідники, штурмовий загін і інші військові готуються до п'ятигодинної поїздки на українську територію. З собою вони везуть спорядження і продукти харчування.
"Те, що відбувається здається нереальним, адже офіційно росіяни на чужій війні в чужій країні не воюють. А ось про добровольців говорять відкрито. Але щоб була така організована відправка...", - каже журналіст за кадром.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Москві назвали провокацією міжнародну мирну акцію Меджлісу, присвячену окупованому Росією Криму, і пообіцяли дати "відсіч".
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