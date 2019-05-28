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/Розслідування

"Громадяни, як зброя!" Розкрита підступна мета видачі паспортів Росії на Донбасі

1.4тЧитати матеріал російською

Росія задумала видавати свої паспорти на окупованій частині Донбасу, щоб використовувати новоявлених громадян не в мирних цілях.

Про це йдеться в публікації "Ігри в паспорти, або Один раз не громадянин" на сайті "Інформаційний спротив".

"Війна — це й використання ресурсу. Зокрема використання людського ресурсу окупованих територій окупантом. Для цього у Кремля, нагадую, є величезне поле і цілий простір варіантів", — наголошується в статті.

Паспорт РФ

Паспорт РФ

Також підкреслюється, що жителі Донбасу були використані РФ, як ресурс і зброя, так само Росія використовує своїх громадян.

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"І ось сьогодні, помахавши перед носом "пряником" у вигляді громадянства РФ, насправді Росія махає батогом, не рятуючи, а використовуючи. Тому і жителям ОРДЛО, і всім українцям, і навіть росіянам, варто запам'ятати — Росія ніколи нікого не рятує", — підсумували в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
В лучших традициях укроенской, прости господи, журналистики:никаких фактов, одни эротические фантазии
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Федоров Федор
Федоров Федор
"Также подчеркивается, что жители Донбасса были использованы РФ, как ресурс и оружие...".....А почему чубатого афтыря не печалит тот факт,что все население Украины используется как ресурс и оружие в играх США против России?
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Сафонов Юрий
Сафонов Юрий
Скорей всего тоже получу паспорт РФ,а укровский тоже остаалю
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