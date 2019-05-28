"Громадяни, як зброя!" Розкрита підступна мета видачі паспортів Росії на Донбасі

Росія задумала видавати свої паспорти на окупованій частині Донбасу, щоб використовувати новоявлених громадян не в мирних цілях.
Про це йдеться в публікації "Ігри в паспорти, або Один раз не громадянин" на сайті "Інформаційний спротив".
"Війна — це й використання ресурсу. Зокрема використання людського ресурсу окупованих територій окупантом. Для цього у Кремля, нагадую, є величезне поле і цілий простір варіантів", — наголошується в статті.
Паспорт РФ
Також підкреслюється, що жителі Донбасу були використані РФ, як ресурс і зброя, так само Росія використовує своїх громадян.
"І ось сьогодні, помахавши перед носом "пряником" у вигляді громадянства РФ, насправді Росія махає батогом, не рятуючи, а використовуючи. Тому і жителям ОРДЛО, і всім українцям, і навіть росіянам, варто запам'ятати — Росія ніколи нікого не рятує", — підсумували в публікації.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання російських паспортів жителям окупованих територій українського Донбасу.
Україна у відповідь звернулася до Радбезу ООН, оскільки рішення Кремля порушує Мінські домовленості.
Рішення про введення додаткових санкцій вже підтримала Естонія.
Однак глава МЗС Чехії Томаш Петрічек заявив, що Євросоюз не розглядає введення нових санкцій проти Росії.
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