"Громадяни, як зброя!" Розкрита підступна мета видачі паспортів Росії на Донбасі

Росія задумала видавати свої паспорти на окупованій частині Донбасу, щоб використовувати новоявлених громадян не в мирних цілях.

Про це йдеться в публікації "Ігри в паспорти, або Один раз не громадянин" на сайті "Інформаційний спротив".

"Війна — це й використання ресурсу. Зокрема використання людського ресурсу окупованих територій окупантом. Для цього у Кремля, нагадую, є величезне поле і цілий простір варіантів", — наголошується в статті.

Паспорт РФ

Також підкреслюється, що жителі Донбасу були використані РФ, як ресурс і зброя, так само Росія використовує своїх громадян.

"І ось сьогодні, помахавши перед носом "пряником" у вигляді громадянства РФ, насправді Росія махає батогом, не рятуючи, а використовуючи. Тому і жителям ОРДЛО, і всім українцям, і навіть росіянам, варто запам'ятати — Росія ніколи нікого не рятує", — підсумували в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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