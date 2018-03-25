Громадська рада доброчесності відмовилася оцінювати суддів

Громадська рада доброчесності припиняє участь у процесі кваліфікаційного оцінки суддів.

У Громадській раді впевнені, що на суддівському конвеєрі Вища кваліфікаційна комісія суддів України влаштовує суддям "псевдоперевірку їх професійного рівня та чесноти", сказано на сайті Ради.

Суд Корреспондент.net

"Менше, ніж за рік Вища кваліфікаційна комісія суддів України хоче переатестувати більше 5 тис. суддів. 23 березня одна з колегій ВККС за півтори години встигла провести співбесіди з 9 суддями. Це лише підтверджує, що кваліфікаційне тестування - конвеєр, єдина мета якого - зберегти суддям посади та відзвітувати про "успішне завершення" реформи. Як наслідок, вже в "реформованих" судах виявляться і судді Майдану, і судді, які часто відвідують окуповані території, загрожують національній безпеці країни, і судді, фінанси яких не відповідають задекларованим доходам, і судді, які причетні до прийняття довільних рішень, які стали предметом розгляду ЄСПЛ", - йдеться в повідомленні.

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У Раді заявили, що ВККС порушує закон і Конституцію, а також дає зелене світло всім суддям, які приймали рішення проти учасників Революції Гідності.

Тому щоб влада, "розхвалюючи досягнення судової реформи" перед українцями і міжнародними організаціями в черговий раз не використовувала громадськість, Громадська рада доброчечсності вирішила припинити свою участь в процесі "очищення суддівського корпусу".

Як повідомляв "Обозреватель", раніше українцям пояснили великий недолік судової реформи.