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Гриценко розповів про інцидент з Мостовою на виборах

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Кандидат в президенти України Анатолій Гриценко вже проголосував на виборах глави держави.

Однак його дружина, Юлія Мостова, не була зазначена у списках виборців попри те, що за місцем прописки вона мешкає вже понад 40 років, написав політик на своїй сторінці у Фейсбук.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Фейсбук Анатолія Гриценка

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Фейсбук Анатолія Гриценка

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Фейсбук Анатолія Гриценка

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Фейсбук Анатолія Гриценка

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Гриценко: Я буду проходити поліграф кожні три місяці

"Проголосували з дружиною. Точніше — проголосував я, дружина не змогла, попри те, що живе в будинку понад 40 років, в оновленому паспорті стоїть штамп прописки з 2013го, після того на трьох виборах голосувала, два дні тому по електронному Реєстру виборців себе перевірила... Влада таки злочинна. Зараз розбираємося з юристами... Я проголосував — за Україну без мародерів, за Україну в безпеці й добробуті, вона такою має бути — і буде! #ЧеснихБільше", — зазначив Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, В Україні проходять вибори президента-2019: всі подробиці онлайн.

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Особи
Анатолій ГриценкоЮлія Мостова
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Избирательный процесс на Украине ознаменовался не только множеством нарушений, но и массовой акцией, которую украинцы запустили в социальных сетях.Так, граждане страны стали публиковать на своих страницах фото, сделанные возле избирательных участков, а также свои комментарии с хэштегом «остаточнепрощавай». Таким образом украинцы уже прощаются с действующим президентом Украины Петром Порошенко, эпоха правления которого ознаменовалась для страны вооруженным конфликтом и тотальным упадком.
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Key Natalie
Key Natalie
Цимельман Филя, тобто, отримання Томосу, відбудова армії, відродження мови, безвіз..то для тебе тотальний упадок?
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