Гриценко розповів про інцидент з Мостовою на виборах

Кандидат в президенти України Анатолій Гриценко вже проголосував на виборах глави держави.

Однак його дружина, Юлія Мостова, не була зазначена у списках виборців попри те, що за місцем прописки вона мешкає вже понад 40 років, написав політик на своїй сторінці у Фейсбук.

Анатолій Гриценко Фейсбук Анатолія Гриценка

Анатолій Гриценко Фейсбук Анатолія Гриценка

Анатолій Гриценко Фейсбук Анатолія Гриценка

Анатолій Гриценко Фейсбук Анатолія Гриценка

"Проголосували з дружиною. Точніше — проголосував я, дружина не змогла, попри те, що живе в будинку понад 40 років, в оновленому паспорті стоїть штамп прописки з 2013го, після того на трьох виборах голосувала, два дні тому по електронному Реєстру виборців себе перевірила... Влада таки злочинна. Зараз розбираємося з юристами... Я проголосував — за Україну без мародерів, за Україну в безпеці й добробуті, вона такою має бути — і буде! #ЧеснихБільше", — зазначив Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, В Україні проходять вибори президента-2019: всі подробиці онлайн.

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