Колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака звільнили з-під варти під домашній арешт.

Про це розповіла на своїй сторінці у Facebook дружина ексчиновника Юлія Гримчак. "Юра вільний!" – коротко написала вона.

Інформацію про звільнення Гримчака підтвердив і адвокат Дмитро Мельник. Судячи з геолокації в його дописі, рішення щодо колишнього заступника міністра було оголошене Вищим антикорупційним судом України. "Справа Гримчака. Нарешті Юрій Миколайович на волі!" – зазначив Мельник.

Гримчака звільнили з-під варти my.ua

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, як передає Інтерфакс-Україна, відзначили, що клопотання до суду про зміну запобіжного заходу Гримчаку подав його захист.

"Суд розглянув це клопотання і змінив запобіжний захід з тримання під вартою з альтернативою застави (яку Гримчак не вніс. – Ред.) на цілодобовий домашній арешт. Термін дії запобіжного заходу – до 14 лютого, на час досудового розслідування", – відзначили в САП.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!