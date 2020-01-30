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30 січня • оновлено в 16:18
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Гримчака звільнили з-під варти

6.6т
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Колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака звільнили з-під варти під домашній арешт.

Про це розповіла на своїй сторінці у Facebook дружина ексчиновника Юлія Гримчак. "Юра вільний!" – коротко написала вона.

Інформацію про звільнення Гримчака підтвердив і адвокат Дмитро Мельник. Судячи з геолокації в його дописі, рішення щодо колишнього заступника міністра було оголошене Вищим антикорупційним судом України. "Справа Гримчака. Нарешті Юрій Миколайович на волі!" – зазначив Мельник.

Гримчака звільнили з-під варти

Гримчака звільнили з-під варти

my.ua

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, як передає Інтерфакс-Україна, відзначили, що клопотання до суду про зміну запобіжного заходу Гримчаку подав його захист.

"Суд розглянув це клопотання і змінив запобіжний захід з тримання під вартою з альтернативою застави (яку Гримчак не вніс. – Ред.) на цілодобовий домашній арешт. Термін дії запобіжного заходу – до 14 лютого, на час досудового розслідування", – відзначили в САП.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 14 серпня представники СБУ разом з НАБУ і ГПУ затримали Гримчака.

  • Разом із Гримчаком був затриманий його помічник, який є братом дружини чиновника Юлії. Його ім'я – Ігор Овдієнко.

  • Журналіст Володимир Бойко запевнив, що для затримання Гримчака була вчинена фальсифікація.

  • Спікер ГПУ Андрій Лисенко підтвердив, що підозрювані вимагали хабар у розмірі $1,1 млн за обіцянку забезпечити вплив на суддів ВСУ щодо винесення рішення на користь зацікавленої особи і також за здійснення впливу на відповідних посадових осіб Мінкультури та КМДА.

  • Адвокатка Гримчака Тетяна Матяш заявила, що передача хабара не була зафіксована, а замість 480 тис. доларів у нього нібито вилучили пів мільйона календариків.

  • Журналіст Юрій Бутусов вказав на кілька парадоксів у справі Гримчака.

  • 20 грудня Вищий антикорупційний суд залишив у силі арешт колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПЛ України Юрія Гримчака, зменшивши суму застави втричі.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Затримання Гримчака
Особа
Юрій Гримчак
Місце
Україна
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