Гримчака не змогли заарештувати через конфуз: що тепер буде

Деснянський суд Чернігова збереться на нове засідання 17 серпня для того, щоб вирішити, чи дійсна постанова про арешт заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

Як повідомила на своїй сторінці в Facebook адвокат Гримчака Тетяна Матяш, воно відбудеться о 10:00.

"Питання в тому, що суддя задовольнила клопотання прокурора саме щодо Михайловича. Тому суд не може внести зміни до своєї постанови, якщо не виправлене клопотання", – заявила вона.

Засідання Деснянського районного суду Чернігова "24"

За словами захисниці, постанова про виправлення помилок вступить у силу тільки після апеляційного оскарження.

"Тому події розвиватимуться таким чином: Гримчака, швидше за все, будуть перезатримувати", - пояснила Матяш.

Відзначимо, інформація у справі Гримчака обросла резонансними, часом навіть суперечливими, подробицями. З'явилися дані, що справу просто хочуть зам'яти, тому нібито спеціально прив'язали до справи про замах на Чорновіл. Крім того, посипалися звинувачення в фальсифікації справи. Що не так зі скандальним розслідуванням, читайте тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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