Гримчака не змогли заарештувати через конфуз: що тепер буде

Деснянський суд Чернігова збереться на нове засідання 17 серпня для того, щоб вирішити, чи дійсна постанова про арешт заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.
Як повідомила на своїй сторінці в Facebook адвокат Гримчака Тетяна Матяш, воно відбудеться о 10:00.
"Питання в тому, що суддя задовольнила клопотання прокурора саме щодо Михайловича. Тому суд не може внести зміни до своєї постанови, якщо не виправлене клопотання", – заявила вона.
Засідання Деснянського районного суду Чернігова
"24"
За словами захисниці, постанова про виправлення помилок вступить у силу тільки після апеляційного оскарження.
"Тому події розвиватимуться таким чином: Гримчака, швидше за все, будуть перезатримувати", - пояснила Матяш.
Відзначимо, інформація у справі Гримчака обросла резонансними, часом навіть суперечливими, подробицями. З'явилися дані, що справу просто хочуть зам'яти, тому нібито спеціально прив'язали до справи про замах на Чорновіл. Крім того, посипалися звинувачення в фальсифікації справи. Що не так зі скандальним розслідуванням, читайте тут.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 серпня представники СБУ разом з НАБУ і ГПУ затримали Гримчака.
Разом із Гримчаком був затриманий його помічник, який доводиться дружині чиновника Юлії братом. Його ім'я – Ігор Овдієнко.
Журналіст Володимир Бойко запевнив, що для затримання Гримчака була зроблена фальсифікація.
Спікер ГПУ Андрій Лисенко підтвердив, що підозрювані вимагали хабар у розмірі $1,1 млн за обіцянку забезпечити вплив на суддів ВСУ щодо винесення рішення на користь зацікавленої особи і також за здійснення впливу на відповідних посадових осіб Мінкультури та КМДА.
Адвокат Гримчака Тетяна Матяш заявила, що передача хабарі не була зафіксована, а замість 480 тис. Доларів у нього вилучили півмільйона календариків.
Журналіст Юрій Бутусов вказав на кілька парадоксів у справі Гримчака.
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