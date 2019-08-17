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/ Розслідування

Гримчака не змогли заарештувати через конфуз: що тепер буде

15.7т Читати матеріал російською

Деснянський суд Чернігова збереться на нове засідання 17 серпня для того, щоб вирішити, чи дійсна постанова про арешт заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

Як повідомила на своїй сторінці в Facebook адвокат Гримчака Тетяна Матяш, воно відбудеться о 10:00.

"Питання в тому, що суддя задовольнила клопотання прокурора саме щодо Михайловича. Тому суд не може внести зміни до своєї постанови, якщо не виправлене клопотання", – заявила вона.

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За словами захисниці, постанова про виправлення помилок вступить у силу тільки після апеляційного оскарження.

"Тому події розвиватимуться таким чином: Гримчака, швидше за все, будуть перезатримувати", - пояснила Матяш.

Відзначимо, інформація у справі Гримчака обросла резонансними, часом навіть суперечливими, подробицями. З'явилися дані, що справу просто хочуть зам'яти, тому нібито спеціально прив'язали до справи про замах на Чорновіл. Крім того, посипалися звинувачення в фальсифікації справи. Що не так зі скандальним розслідуванням, читайте тут.

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Тема
Затримання Гримчака
Особа
Юрій Гримчак
Місце
Україна Чернігів
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Отрепьев Виктор
Отрепьев Виктор
Дают шанс слинять в Россию.
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Бровкиг Иван
Бровкиг Иван
власти меняются,число борцов с коррупцией с многотысячными зарплатами увеличивается,в геометрической прогрессии множатся ряды миллионных коррупционеров.....сажать некого-вот и все обицянки -цицянки.....
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