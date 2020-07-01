Гримчак подав на Україну до ЄСПЛ: про що позов
Європейський суд із прав людини відкрив провадження проти України за зверненням ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив його адвокат Дмитро Мельник. Він також опублікував у мережі відповідний документ від секретаріату ЄСПЛ.
"ЄСПЛ відкрив "справу Grymchak v. Ukraine". Вона стосується порушень п. 1 та п. 2 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", – написав правозахисник.
Зазначимо, що відповідь від суду датована ще 2 червня, а запит колишній чиновник подавав у березні.
Нагадаємо, що у п. 1 ст. 5 Конвенції підкреслюється право кожного на свободу та особисту недоторканність, а також те, що нікого не може бути позбавлено свободи, крім вказаних випадків і відповідно до процедури, встановленої законом. Тоді як у п. 2 цієї ж статті наголошується, що кожен, кого заарештовано, має бути негайно поінформований зрозумілою для нього мовою про підстави його арешту та будь-яке обвинувачення, висунуте проти нього.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 серпня 2019 року представники СБУ разом із НАБУ та ГПУ затримали Гримчака.
Разом із Гримчаком було затримано його помічника, який є братом дружини ексчиновника Юлії. Його ім'я – Ігор Овдієнко.
Журналіст Володимир Бойко запевнив, що для затримання Гримчака було вчинено фальсифікацію.
У ГПУ заявляли, що підозрювані вимагали хабаря розміром $1,1 млн за обіцянку забезпечити вплив на суддів ВСУ щодо ухвалення рішення на користь зацікавленої особи, а також за вчинення впливу на відповідних посадових осіб Мінкультури та КМДА.
Адвокатка Гримчака Тетяна Матяш заявила, що передання хабаря не було зафіксовано, а замість 480 тис. доларів у нього нібито вилучили пів мільйона календариків.
20 грудня Вищий антикорупційний суд залишив чинним арешт колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПЛ України Юрія Гримчака, зменшивши суму застави втричі.
30 січня 2020-го Гримчака звільнили з-під варти під домашній арешт.
Національне антикорупційне бюро України закрило одне кримінальне провадження щодо колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака.