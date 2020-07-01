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Гримчак подав на Україну до ЄСПЛ: про що позов

Марина Ліснічук
Розслідування
2,6 т.
Гримчак подав на Україну до суду

ЄСПЛ відкрив провадження "Гримчак проти України".

Європейський суд із прав людини відкрив провадження проти України за зверненням ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив його адвокат Дмитро Мельник. Він також опублікував у мережі відповідний документ від секретаріату ЄСПЛ.

"ЄСПЛ відкрив "справу Grymchak v. Ukraine". Вона стосується порушень п. 1 та п. 2 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", – написав правозахисник.

Зазначимо, що відповідь від суду датована ще 2 червня, а запит колишній чиновник подавав у березні.

Відповідь ЄСПЛ про відкриття провадження

Відповідь ЄСПЛ про відкриття провадження (Facebook Dmytro Melnyk)

Нагадаємо, що у п. 1 ст. 5 Конвенції підкреслюється право кожного на свободу та особисту недоторканність, а також те, що нікого не може бути позбавлено свободи, крім вказаних випадків і відповідно до процедури, встановленої законом. Тоді як у п. 2 цієї ж статті наголошується, що кожен, кого заарештовано, має бути негайно поінформований зрозумілою для нього мовою про підстави його арешту та будь-яке обвинувачення, висунуте проти нього.

Скриншот повідомлення адвоката

Скриншот повідомлення адвоката (Facebook Dmytro Melnyk)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаЗатримання ГримчакаЄвропейський суд з прав людиниЮрій Гримчак
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  2. Розслідування