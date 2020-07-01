Гримчак подав на Україну до ЄСПЛ: про що позов

Європейський суд із прав людини відкрив провадження проти України за зверненням ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив його адвокат Дмитро Мельник. Він також опублікував у мережі відповідний документ від секретаріату ЄСПЛ.

"ЄСПЛ відкрив "справу Grymchak v. Ukraine". Вона стосується порушень п. 1 та п. 2 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", – написав правозахисник.

Зазначимо, що відповідь від суду датована ще 2 червня, а запит колишній чиновник подавав у березні.

Відповідь ЄСПЛ про відкриття провадження (Facebook Dmytro Melnyk)

Нагадаємо, що у п. 1 ст. 5 Конвенції підкреслюється право кожного на свободу та особисту недоторканність, а також те, що нікого не може бути позбавлено свободи, крім вказаних випадків і відповідно до процедури, встановленої законом. Тоді як у п. 2 цієї ж статті наголошується, що кожен, кого заарештовано, має бути негайно поінформований зрозумілою для нього мовою про підстави його арешту та будь-яке обвинувачення, висунуте проти нього.

Скриншот повідомлення адвоката (Facebook Dmytro Melnyk)

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