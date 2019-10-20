Грім для ЗСУ: відомий експерт розповів про нову потужну зброю України

Новітня розробка українського КБ "Південне" – система управління "Грім-2", покладе початок проекту IT-артилерії для ЗСУ. Вперше прототип показали на київській виставці "Зброя та безпека-2019".

Подробиці про новинку українського ОПК в інтерв'ю "Апострофу" розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець. Він уточнив, що демонстрація "Грома-2", на жаль, пройшла непоміченою.

Артилерія ЗСУ Ілюстративне фото

"Це система, яка пропонується в рамках проекту IT-артилерії. Це створення програмного забезпечення, здатного перетворити окремі системи ураження в ударно-розвідувальні комплекси. Цей напрямок у нас вже розвивається, але я сподіваюся, що буде розвиватися значно активніше", - пояснив експерт.

При цьому, наголосив Згурець, найважливішим питанням є те, чи готове нове керівництво України і Міністерства оборони якомога швидше впроваджувати подібні напрацювання.

"Зараз відбуваються процеси, пов'язані з формуванням нового оборонного огляду. У листопаді ми повинні його отримати. Новий оборонний огляд назве нові загрози і виклики. Виходячи з нових загроз, ми повинні змінити держпрограму розвитку озброєння, а також сформувати новий вигляд збройних сил. Однак ці нові реалії будуть сформульовані пізніше, ніж буде зверстаний новий бюджет", – пояснив експерт.

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