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20 жовтня • оновлено в 03:14
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Грім для ЗСУ: відомий експерт розповів про нову потужну зброю України

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Новітня розробка українського КБ "Південне" – система управління "Грім-2", покладе початок проекту IT-артилерії для ЗСУ. Вперше прототип показали на київській виставці "Зброя та безпека-2019".

Подробиці про новинку українського ОПК в інтерв'ю "Апострофу" розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець. Він уточнив, що демонстрація "Грома-2", на жаль, пройшла непоміченою.

Артилерія ЗСУ

Артилерія ЗСУ

Ілюстративне фото

"Це система, яка пропонується в рамках проекту IT-артилерії. Це створення програмного забезпечення, здатного перетворити окремі системи ураження в ударно-розвідувальні комплекси. Цей напрямок у нас вже розвивається, але я сподіваюся, що буде розвиватися значно активніше", - пояснив експерт.

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При цьому, наголосив Згурець, найважливішим питанням є те, чи готове нове керівництво України і Міністерства оборони якомога швидше впроваджувати подібні напрацювання.

"Зараз відбуваються процеси, пов'язані з формуванням нового оборонного огляду. У листопаді ми повинні його отримати. Новий оборонний огляд назве нові загрози і виклики. Виходячи з нових загроз, ми повинні змінити держпрограму розвитку озброєння, а також сформувати новий вигляд збройних сил. Однак ці нові реалії будуть сформульовані пізніше, ніж буде зверстаний новий бюджет", – пояснив експерт.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про розробку новітньої української надзвукової ракети. "Блискавка" буде розрахована на боротьбу з військовими кораблями противника.

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Теми
Війна на Донбасі Російська воєнна загроза озброєння
Особа
Сергій Згурець
Місце
Україна
Теги
зброя Збройні сили України
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