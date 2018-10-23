Гранты легкого поведения: общественный активист, высмеивавший американцев, несколько лет работает в Днепре за деньги США

Общественный активист из Днепра Денис Селин, который является одним из основателей общественной организации "Платформа Громадский контроль", попал в нелепую ситуацию. Деятель, организовавший работу на грантовые деньги правительства США, оказался не совсем, мягко говоря, толерантен к своим инвесторам. Более того, даже предупреждал жителей нескольких соседних государств опасаться Соединенных Штатов, попрекая их примером индейцев, вовремя не распознавших воинствующих американцев.

Чтобы достичь успеха в сфере делового сотрудничества для политика или активиста в любой стране кроме хорошего образования и талантов, ключевую роль играет репутация. В эпоху соцсетей "подчищать" мелкие и не очень грешки становится все сложнее, ведь, как говорится, скрины не горят.

Так и увлеченность запрещенным в Украине российским сайтом "Вконтакте" сыграла злую шутку с Денисом Селиным. Рассудительный и сдержанный на просторах Facebook он рассказывает об успехах работы своего "Громадского контроля" и рассуждает о мировых экономических рейтингах. Ведь продвинутая Европа и эффективный Запад лучшие партнеры, которые с удовольствием финансируют проекты в Украине.

Так, за последнее время, платформа Громадский контроль реализовала ряд проектов при поддержке National Endowment for Democracy (NED). NED является американской организацией, которую больше тридцати лет назад основал Конгресс США. Своей миссией фонд называет "содействие становлению и развитию демократии и свободы во всем мире". Для этого NED предоставляет гранты исследователям в области "развития демократии и прав человека" в разных странах. В свою очередь, этот фонд финансируется другой организацией – United States Agency for International Development (USAID). То есть агентством федерального правительства США, которое получает деньги непосредственно из американского бюджета.

Так, по информации с официального сайта USAID, с 2014 года в Украине Агентство реализует проект "Украинская инициатива по повышению общественного доверия" (UCBI). В его рамках Громадский контроль провел ряд исследований и круглых столов.

Например: "Где уже становится Prozorro, а кто саботирует электронные закупки?", "Кто ПроЗоррее?", "Рейтинг областей по открытости для бизнеса" и "Прозрачность закупок городских советов по всей Украине".

Также по информации с сайта Громадского контроля при поддержке NED и USAID им удалось реализовать такие проекты как "Социальный инспектор", "Кухня активиста", а также напечатать тиражи буклетов "Как создать ОСМД. Пошаговая инструкция" и "Руководство для распорядителя бюджетных средств".

Еще один проект USAID – "Укрепление общественного доверия (UCBI II)". Общая финансирования только здесь составляет 51,6 млн долларов США. Часть этих денег ушла на мониторинги, проводимые Громконтролем уже по вопросам Донбаса. В это же поле вышли несколько публикаций активистов.

Плюс к тому, при поддержке NED в Днепре не так давно Громконтроль провел форум "Валить нельзя остаться".

Такие важные и полезные инициативы, оплаченные западными инвесторами, по версии Селина, наверняка перевешивают чашу со страданиями тех самых индейцев.

"Поляки, украинцы и грузины, помните, индейцы тож пустили к себе американцев =)", — писал Денис Селин на своей странице в российской соцсети "Вконтакте" (орфография и пунктуация автора сохранены, Ред.). Интересно, поднималась ли эта тема во время недавнего визита Селина в Польшу, откуда он публиковал свои "антикоррупционные заметки".

В любом случае, международным фондам и организациям нужно быть более осмотрительней и чистоплотней в выборе соискателей грантов. Ведь, судя по документам, попавшим к нам в редакцию, красноречие господина Селина в российских сегментах интернета хотят использовать как письменное доказательство в каком-то судебном деле. Мораль этой истории проста. Тот, кто хочет блюсти справедливость, начинать должен с себя. Выстроенная на глупости и обмане карьера очень недолговечна. Здесь уже не помогут, ни "чистки" страниц в соцсетях, ни даже громкое и публичное отрицание. Так или иначе, во всем разберется суд – и правовой, и общественный.