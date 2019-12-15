Допитують щодо 4 проваджень: Труба назвав організатора переслідування Корбана

Екснардеп від БПП Олександр Грановський, ймовірно, причетний до організації політичного переслідування та посадки ексзаступника голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського Геннадія Корбана.

Це в інтерв'ю виданню "Страна" підтвердив колишній глава Державного бюро розслідувань Роман Труба, за відставку якого проголосувала Верховна Рада. Він уточнив, що за цим фактом ведеться розслідування, проте це не єдина справа, що стосується колишнього народного депутата.

Ще одна справа стосується причетності Грановського до організації втечі судді Миколи Чауса в Молодову.

Роман Труба BBC

"Кілька кримінальних проваджень щодо Грановського, які розслідує ДБР, зареєстровані не так давно. Кілька місяців тому. Точніше, це не щодо Грановського – там перевіряється можлива причетність Грановського до злочинів. За одним провадженням його вже викликали на допити як свідка, за іншими – тільки планують", – зазначив Труба.

Він додав, що існують ще дві справи, в яких Грановського допитуватимуть як свідка.

На запитання журналіста про те, чому екснардепа допитують як свідка, якщо він – безпосередній фігурант, Труба відповів:

"Думка правоохоронця не завжди збігається з думкою громадськості. Є межа. Правоохоронець повинен довести вину особи. Я теж як глава ДБР можу розуміти, що людина точно причетна до злочину, але поки ми не доведемо цього, поки на основі нашого розслідування не буде обвинувального вироку суду, ми не можемо говорити, що він винен.

Підозрюваною особа стає тоді, коли ми вже назбирали достатньо доказів того, що вона причетна до скоєння злочину. А поки Грановський – свідок".

Олександр Грановський Об'єктив

Як писав OBOZREVATEL, 27 листопада слідчі Солом'янського управління поліції видали постанову, якою закрили кримінальне провадження проти Геннадія Корбана стосовно будівництва в Протасовому Яру в Києві.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!