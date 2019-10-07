Грандіозні афери: як брати Фукс "наслідили" в Росії і Україні

Новина про те, що російського бізнесмена Романа Фукса звинуватили в крупному шахрайстві в РФ і оголосили в розшук, пройшла майже повз уваги українців. А даремно. Справа в тому, що Роман – молодший брат одіозного олігарха Павла Фукса, який обманним шляхом отримав українське громадянство, а тепер цинічно грабує Україну.

Детальніше про таємниці бізнесу братів, аферах в Росії і Україні, зв'язках з ФСБ і багато іншого – читайте в публікації OBOZREVATEL.

"ДОБРИЙ / ЗЛИЙ ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ"

Багатьом добре відомий ефективний метод "добрий поліцейський - злий поліцейський". Брати Фукс успішно застосували його до своєї бізнес-діяльності. Старший - Павло Фукс - був завжди і всюди на очах, нахраписто будуючи бізнес-імперію, а ось молодший - тримався в тіні.

Інформації про Романа дивно мало, хоча в 2011 році молодший Фукс балотувався до Держдуми РФ (від Комуністичної партії). Що, здавалося б, передбачає публічність.

Тоді по Роману Фуксу легенько "пройшлися" російські ЗМІ, згадавши його в статті: "Комуністи живуть у "Лендроверi". Процитуємо:

"А очолює наш список Роман Якович Фукс з Москви. Володіючи трьома "Мерседесами" представницького класу і однiєю "Бентлі", двома ділянками землі, будинком у Підмосков'ї і величезною квартирою в Москві, Роман Якович примудрився заробити за рік... 80 703 рубля. за 6700 рублів на місяць ".

Однак злі язики кажуть, що Роман Фукс "записався" в комуністи не просто так. Справа в тому, що як раз тоді у Фукса в Росії і почалися серйозні проблеми з бізнесом. Депутатство ж могло "прикрити" молодшого, тим більше що саме 6-е скликання Думи вперше обиралося аж на п'ять років. Але не склалося.

Джерела OBOZREVATEL стверджують, що молодший брат по суті завжди був ширмою для старшого, номінальним утримувачем багатств сім'ї. Багатств, давайте говорити відверто, з кримінальним душком.

РОЗПИЛ СЕРЕД СВОЇХ

За останньою інформацією, Роману Фуксу заочно пред'явлено звинувачення в шахрайстві в особливо великому розмірі при будівництві одного з будинків на Митній вулиці. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

У Таганський суд Москви надійшло і клопотання про заочний арешт бізнесмена - розгляд призначено на 11 жовтня.

Мова про схему на будівництві житлового комплексу Sky House в Москві. Інвестконтракт на будівництво був укладений ще в 2008 році, об'єкт планувалося закінчити до кінця 2011 року. Забудовник - ТОВ "Олтер" уклав додаткову угоду про продовження контракту до літа 2014 року, а потім була ще одна спроба - продовжити до 2017 р. Однак не вдалося.

"Олтер" не перерахував місту інвестиційну складову в сумі 101,17 млн доларів. Мерія, не дочекавшись оплати за інвестконтракту, зажадала погасити 207 млн доларів, включаючи основний борг і неустойку. Вимоги міської влади суд задовольнив частково: забудовник був зобов'язаний сплатити всього... 35,6 млн доларів у зв'язку із закінченням терміну давності претензії.

А вже наприкінці листопада 2018 року у відношенні компанії "Олтер" було порушено кримінальну справу. Забудовника звинуватили в нецільовому використанні коштів, зібраних з 400 учасників пайового будівництва елітного ЖК. Гроші просто виводилися з будівництва.

ЖК Sky House в Москві так і не ввели в експлуатацію. Гроші просто виводили з будівництва.

Яке відношення до цієї справи мають брати Фукс? Та пряме. Основним власником "Олтера" до серпня 2014 був Роман Фукс - брат власника MosCityGroup (MCG) Павла Фукса. Потім засновником "Олтера" став Євген Соловінській, який очолював на той момент "СВТ-буд" (належав молодшому Фуксу).

На сайті ж компанії Фукса-старшого - MosCityGroup - було зазначено, що проект Sky House входить до портфелю активів компанії. Коло замкнулося.

Брати Фукс також спільно володіли (50% капіталу) Совкомбанком в 2010 році. Обидва входили до складу Ради директорів. Зареєстрована в Нідерландах Sovco Сapital Рartners BV консолідувала 85% акцій Совкомбанка, при цьому Роман Фукс через три офшорні компанії володів 37,16% Sovco Сapital Рartners BV.

Совкомбанк був не єдиною інвестицією старшого Фукса в банківський бізнес. У 2012 році він кілька місяців володів 10,3% акцій банку "Пушкіно". Через рік, у вересні 2013 року, ЦБ відкликав його ліцензію, поклавши початок масштабному чищенню банківської системи.

А тут теж є що розповісти. Про те, як це пов'язано з Україною – читайте в одній з наступних публікацій.

І НАШИМ, І ВАШИМ

Кажуть, що саме нерозв'язані проблеми з бізнесом в РФ і озвучені OBOZREVATEL ексклюзивні дані про подвійне громадянство олігарха все ж змусили Павла Фукса відмовитися від паспорта з двоглавим орлом.

Зараз в російських реєстрах Фукс вже фігурує як громадянин України.

Хоча, за твердженням джерел, зв'язки зі своїми кураторами та партнерами одіозний бізнесмен не втратив, а виїхати з РФ його змусили розборки між кланами російських силовиків - ГРУ і ФСБ. Саме під останніми, за твердженням джерел, останніми роками і був старший Фукс.

Міжнародні розслідувачі стверджують, що Фукс вже давно був завербований КДБ і (згодом) ФСБ, а також має тісні зв'язки з оточенням Януковича і московськими кримінальними угрупованнями

Павло Фукс ще в 2017 році в інтерв'ю заявляв, що у нього не залишилося активів в Росії. Однак це не так.

Станом на сьогоднішній день - 7 жовтня 2019 року - Павло Фукс зареєстрований в Росії індивідуальним підприємцем і все також "тримає в руках" будівельну компанію MosCityGroup. З якою за роки її існування пов'язано ой як багато скандалів.

Підтверджуючи дані є в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб РФ (ЄДРЮЛ) і Єдиному державному реєстрі індивідуальних підприємців (ЄДРІП).

ЗОЛОТА ЖИЛА В УКРАЇНІ

Після того, як в 2011 році до структур Павла Фукса купа російських банків подали позови на сотні мільйонів, його становище похитнулося. На ці кошти були отримані кредити під будівельні проекти і не повернуті. На якийсь час Фукс пішов в тінь, а потім "сплив" в Україні.

Тут він побачив величезне вікно можливостей. Після Революції Гiдности в Україні виявилося багато "безгоспних" активів, чиї власники втекли до Росії і готові були продати їх за безцінь, щоб виручити хоч якісь гроші. Крім того, власники деяких активів хоч і не втекли, але бажали продати їх, побоюючись конфіскації і інших неприємностей. Скупкою подібних активів і зайнявся Фукс, який побачив тут справжню золоту жилу.

Також Павло не гидував діяти і в інтересах самих цих втікачів з оточення Віктора Януковича. Перекуповував і легалізував (відмивав) їх активи в Україні. І в тому і в іншому випадку для реалізації подібних угод йому допомагали авторитетні гарантії і політичний супровід.

Не забуває Фукс і свої "навички" в девелоперських аферах, він вже встиг засвітитися на Рибальському.

Але це тільки "квіточки".

(Далі буде...)

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

Павло Фукс цинічно реалізував аферу з паспортами. У нашому розпорядженні опинилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства у одіозного олігарха.

У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен" близько 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, з яких 2 грн з кожної поїздки йдуть безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.

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