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7 жовтня • оновлено в 17:49
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Грандіозні афери: як брати Фукс "наслідили" в Росії і Україні

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Новина про те, що російського бізнесмена Романа Фукса звинуватили в крупному шахрайстві в РФ і оголосили в розшук, пройшла майже повз уваги українців. А даремно. Справа в тому, що Романмолодший брат одіозного олігарха Павла Фукса, який обманним шляхом отримав українське громадянство, а тепер цинічно грабує Україну.

Детальніше про таємниці бізнесу братів, аферах в Росії і Україні, зв'язках з ФСБ і багато іншогочитайте в публікації OBOZREVATEL.

Грандіозні афери: як брати Фукс "наслідили" в Росії і Україні

"ДОБРИЙ / ЗЛИЙ ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ"

Багатьом добре відомий ефективний метод "добрий поліцейський - злий поліцейський". Брати Фукс успішно застосували його до своєї бізнес-діяльності. Старший - Павло Фукс - був завжди і всюди на очах, нахраписто будуючи бізнес-імперію, а ось молодший - тримався в тіні.

Інформації про Романа дивно мало, хоча в 2011 році молодший Фукс балотувався до Держдуми РФ (від Комуністичної партії). Що, здавалося б, передбачає публічність.

Тоді по Роману Фуксу легенько "пройшлися" російські ЗМІ, згадавши його в статті: "Комуністи живуть у "Лендроверi". Процитуємо:

"А очолює наш список Роман Якович Фукс з Москви. Володіючи трьома "Мерседесами" представницького класу і однiєю "Бентлі", двома ділянками землі, будинком у Підмосков'ї і величезною квартирою в Москві, Роман Якович примудрився заробити за рік... 80 703 рубля. за 6700 рублів на місяць ".

Грандіозні афери: як брати Фукс "наслідили" в Росії і Україні

Однак злі язики кажуть, що Роман Фукс "записався" в комуністи не просто так. Справа в тому, що як раз тоді у Фукса в Росії і почалися серйозні проблеми з бізнесом. Депутатство ж могло "прикрити" молодшого, тим більше що саме 6-е скликання Думи вперше обиралося аж на п'ять років. Але не склалося.

Грандіозні афери: як брати Фукс "наслідили" в Росії і Україні

Джерела OBOZREVATEL стверджують, що молодший брат по суті завжди був ширмою для старшого, номінальним утримувачем багатств сім'ї. Багатств, давайте говорити відверто, з кримінальним душком.

РОЗПИЛ СЕРЕД СВОЇХ

За останньою інформацією, Роману Фуксу заочно пред'явлено звинувачення в шахрайстві в особливо великому розмірі при будівництві одного з будинків на Митній вулиці. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

У Таганський суд Москви надійшло і клопотання про заочний арешт бізнесмена - розгляд призначено на 11 жовтня.

Мова про схему на будівництві житлового комплексу Sky House в Москві. Інвестконтракт на будівництво був укладений ще в 2008 році, об'єкт планувалося закінчити до кінця 2011 року. Забудовник - ТОВ "Олтер" уклав додаткову угоду про продовження контракту до літа 2014 року, а потім була ще одна спроба - продовжити до 2017 р. Однак не вдалося.

"Олтер" не перерахував місту інвестиційну складову в сумі 101,17 млн доларів. Мерія, не дочекавшись оплати за інвестконтракту, зажадала погасити 207 млн доларів, включаючи основний борг і неустойку. Вимоги міської влади суд задовольнив частково: забудовник був зобов'язаний сплатити всього... 35,6 млн доларів у зв'язку із закінченням терміну давності претензії.

А вже наприкінці листопада 2018 року у відношенні компанії "Олтер" було порушено кримінальну справу. Забудовника звинуватили в нецільовому використанні коштів, зібраних з 400 учасників пайового будівництва елітного ЖК. Гроші просто виводилися з будівництва.

ЖК Sky House в Москві так і не ввели в експлуатацію. Гроші просто виводили з будівництва.

ЖК Sky House в Москві так і не ввели в експлуатацію. Гроші просто виводили з будівництва.

Яке відношення до цієї справи мають брати Фукс? Та пряме. Основним власником "Олтера" до серпня 2014 був Роман Фукс - брат власника MosCityGroup (MCG) Павла Фукса. Потім засновником "Олтера" став Євген Соловінській, який очолював на той момент "СВТ-буд" (належав молодшому Фуксу).

На сайті ж компанії Фукса-старшого - MosCityGroup - було зазначено, що проект Sky House входить до портфелю активів компанії. Коло замкнулося.

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Брати Фукс також спільно володіли (50% капіталу) Совкомбанком в 2010 році. Обидва входили до складу Ради директорів. Зареєстрована в Нідерландах Sovco Сapital Рartners BV консолідувала 85% акцій Совкомбанка, при цьому Роман Фукс через три офшорні компанії володів 37,16% Sovco Сapital Рartners BV.

Совкомбанк був не єдиною інвестицією старшого Фукса в банківський бізнес. У 2012 році він кілька місяців володів 10,3% акцій банку "Пушкіно". Через рік, у вересні 2013 року, ЦБ відкликав його ліцензію, поклавши початок масштабному чищенню банківської системи.

А тут теж є що розповісти. Про те, як це пов'язано з Україною – читайте в одній з наступних публікацій.

І НАШИМ, І ВАШИМ

Кажуть, що саме нерозв'язані проблеми з бізнесом в РФ і озвучені OBOZREVATEL ексклюзивні дані про подвійне громадянство олігарха все ж змусили Павла Фукса відмовитися від паспорта з двоглавим орлом.

Грандіозні афери: як брати Фукс "наслідили" в Росії і Україні

Зараз в російських реєстрах Фукс вже фігурує як громадянин України.

Грандіозні афери: як брати Фукс "наслідили" в Росії і Україні

Хоча, за твердженням джерел, зв'язки зі своїми кураторами та партнерами одіозний бізнесмен не втратив, а виїхати з РФ його змусили розборки між кланами російських силовиків - ГРУ і ФСБ. Саме під останніми, за твердженням джерел, останніми роками і був старший Фукс.

Міжнародні розслідувачі стверджують, що Фукс вже давно був завербований КДБ і (згодом) ФСБ, а також має тісні зв'язки з оточенням Януковича і московськими кримінальними угрупованнями

Міжнародні розслідувачі стверджують, що Фукс вже давно був завербований КДБ і (згодом) ФСБ, а також має тісні зв'язки з оточенням Януковича і московськими кримінальними угрупованнями

Павло Фукс ще в 2017 році в інтерв'ю заявляв, що у нього не залишилося активів в Росії. Однак це не так.

Станом на сьогоднішній день - 7 жовтня 2019 року - Павло Фукс зареєстрований в Росії індивідуальним підприємцем і все також "тримає в руках" будівельну компанію MosCityGroup. З якою за роки її існування пов'язано ой як багато скандалів.

Грандіозні афери: як брати Фукс "наслідили" в Росії і Україні

Підтверджуючи дані є в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб РФ (ЄДРЮЛ) і Єдиному державному реєстрі індивідуальних підприємців (ЄДРІП).

Грандіозні афери: як брати Фукс "наслідили" в Росії і Україні
Грандіозні афери: як брати Фукс "наслідили" в Росії і Україні

ЗОЛОТА ЖИЛА В УКРАЇНІ

Після того, як в 2011 році до структур Павла Фукса купа російських банків подали позови на сотні мільйонів, його становище похитнулося. На ці кошти були отримані кредити під будівельні проекти і не повернуті. На якийсь час Фукс пішов в тінь, а потім "сплив" в Україні.

Тут він побачив величезне вікно можливостей. Після Революції Гiдности в Україні виявилося багато "безгоспних" активів, чиї власники втекли до Росії і готові були продати їх за безцінь, щоб виручити хоч якісь гроші. Крім того, власники деяких активів хоч і не втекли, але бажали продати їх, побоюючись конфіскації і інших неприємностей. Скупкою подібних активів і зайнявся Фукс, який побачив тут справжню золоту жилу.

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Також Павло не гидував діяти і в інтересах самих цих втікачів з оточення Віктора Януковича. Перекуповував і легалізував (відмивав) їх активи в Україні. І в тому і в іншому випадку для реалізації подібних угод йому допомагали авторитетні гарантії і політичний супровід.

Не забуває Фукс і свої "навички" в девелоперських аферах, він вже встиг засвітитися на Рибальському.

Але це тільки "квіточки".

(Далі буде...)

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Теми
Кримінал Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Павло Фукс
Теги
ФСБ будівництво Київський метрополітен скандали корупція
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