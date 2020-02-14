Граната у кущах, японський генерал і п'яний терорист: як минув тиждень в ООС

За період з 7 по 13 лютого в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупаційними військами було здійснено 37 обстрілів українських позицій із забороненої Мінськими угодами зброї. Втрат серед бійців не було. Поранено одного військовослужбовця.

Окупаційні війська суттєво знизили активність у порівнянні з попереднім періодом. У той самий час не було жодного дня без снайперських обстрілів. За тиждень окупанти 21 раз не допустили на непідконтрольну територію спостерігачів ОБСЄ. Детальніше про головні події ООС – у матеріалі OBOZREVATEL.

Головні події в зоні ООС з 7 по 13 лютого

У п'ятницю, 7 лютого, район ООС відвідала делегація офіцерів Сил Самооборони Японії на чолі з генеральним директором Департаменту систем командування, управління, зв'язку, обміну інформацією та розвідки Командування Сухопутних військ генерал-майором Джиро Хірое.

Гостям розповіли про ситуацію на фронті, про систематичне порушення режиму припинення вогню окупаційними військами та протидію українських військ. Найбільший інтерес іноземних гостей викликало питання застосування українських засобів радіоелектронної боротьби, їхні можливості і застосування на практиці в різних ситуаціях.

Район ООС відвідала делегація офіцерів Сил Самооборони Японії Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Того самого дня в Донецькій області силами СБУ і Нацгвардії було попереджено теракт. Під Слов'янськом ними була виявлена реактивна протитанкова граната РПГ-22. Зброя була захована в кущах біля великої траси. "На зведення та стрілянину з даного засобу ураження знадобилося б усього кілька секунд. Судячи з його стану, ми робимо висновок, що його заклали нещодавно", – розповів командир групи розмінування в ОТУ "Північ", якого цитує штаб ООС.

Поблизу Слов'янська виявили реактивну протитанкову гранату Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У суботу, 8 лютого, в районі ООС побувала делегація з Данії на чолі з міністром закордонних справ країни Єппе Кофодом. Гостей супроводжували представники Міноборони України. Вони ознайомилися з оперативною обстановкою, відвідали КПВВ "Майорське".

В районі ООС побувала делегація з Данії Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

На узбережжі Азовського моря відбулися тренування однієї з гірсько-штурмових бригад. Військовослужбовці відпрацьовували навички з відбиття можливого десанту противника з моря і дій диверсійно-розвідувальних груп на суходолі.

На узбережжі Азовського моря тренувалася гірсько-штурмова бригада Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В районі ООС також відбулися планові навчання артилеристів.

У неділю, 9 лютого, був важко поранений 28-річний боєць ЗСУ. Захисник отримав мінно-вибухову травму поблизу села Новозванівка. Потерпілому провели складну операцію.

Боєць ОС, старший позиції старший солдат Григорій розповів про обстановку на Приазов'ї. "Снайпери б'ють постійно", – повідомив він.

У понеділок, 10 лютого, у Краматорську вшанували пам'ять загиблих внаслідок ракетного обстрілу аеродрому російськими окупаційними військами, який відбувся 10 лютого 2015 року. В результаті обстрілу загинули 17 осіб, 10 із яких – мирні жителі. Поранення отримали 64 особи, серед яких 5 дітей і 15 військовослужбовців.

У Краматорську вшанували пам'ять загиблих внаслідок ракетного обстрілу аеродрому Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У вівторок, 11 лютого, напередодні чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську російсько-окупаційні війська помітно активізувалися. Вони обстріляли українські позиції з гранатометів і мінометів калібру 120 мм в районі Оріхового.

У середу, 12 лютого, в районі ООС "у стані наркотичного і алкогольного сп'яніння" був затриманий 25-річний терорист російсько-окупаційних військ. Найманець дав свідчення про низку військових злочинів, скоєних першим армійським корпусом "ДНР".

Затриманий терорист першого армійського корпусу "ДНР" Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Того ж дня у Донецькій області правоохоронцями була виявлена чергова партія контрабанди сигарет. Орієнтовна вартість партії – понад 500 тисяч гривень.

У Донецькій області правоохоронці вилучили партію тютюнової контрабанди Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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