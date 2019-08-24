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"Грали в ковбоїв": з'явилося відео, як п'яні копи підірвали гранату в поліції Луцька

5.3т Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео на якому поліцейський кидає гранату в Управлінні патрульної поліції Луцька, після чого відбувається вибух.

Відео опублікувала у себе в Facebook патрульна Зоя Мельник. "За нашою інформацією даний вибух стався в управлінні патрульної поліції Луцька кілька місяців тому. І нібито гранату кинув після конфлікту з колегами начальник УВП Луцька Олександра Вовченко, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння", - написала патрульна.

"А що тут говорити, нализалися на роботі, день народження святкували. Потім бігали грали в ковбоїв, навіть говорили що завалилися на нараду командирів рот, там бикували. Потім пішли на другий поверх і через деякий час сталося те що на відео. Відразу закрили двері на другий поверх, нікого не пускали ", - написав у коментарі активіст Навернс Чудакулі.

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"На наступний день начальник за довгий час прийшов на роботу вчасно. На поверх не пускали, звідти лунали звуки ремонту. Відео з сервера відеоспостереження було видалено майже відразу. А через деякий час приїхали люди з Києва і забрали сервер з собою. Особисто не був присутній, все вище написане зібране з уривків фраз різних людей", - пояснив він.

"Грали в ковбоїв": з'явилося відео, як п'яні копи підірвали гранату в поліції Луцька

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Дніпропетровщині "пов'язали" патрульних, які зупинили авто начальника ГУНП за порушення ПДР.

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Місце
Україна Луцьк
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