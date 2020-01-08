"Гради", танки й гаубиці: на Донбасі засікли нову російську техніку

На тимчасово окупованій території Донбасу вкотре виявлено озброєння ЗФ Росії, яке перебуває там із порушенням Мінських домовленостей.

Дислокацію техніки, зокрема на Луганщині, зафіксувала українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування. Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.

Зазначається, що збройні формування РФ та їхні найманці продовжують розміщувати військову техніку як із порушенням ліній відведення, так і за межами виділених місць зберігання озброєння.

На Донбасі помітили скупчення техніки ЗФ Росії news.dn.ua

"У звіті Спеціальної моніторингової Місії ОБСЄ від 7 січня оприлюднена інформація, що 4 січня на непідконтрольній урядові України території на полігоні в районі населеного пункту Міусинськ мініБПЛА зафіксував 7 одиниць реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм), що були розміщені з порушенням ліній відведення", – йдеться у повідомленні.

Також того самого дня мініБПЛА зафіксував озброєння, яке було розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання.

Так, на полігоні в районі Міусинська виявлено 10 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 12 буксируваних гаубиць (Д-30 "Лягушка", 122 мм), а також 3 танки (Т-64).

Водночас неподалік від Хрустального – 18 буксируваних гаубиць (2А65 "Мста-Б", 152 мм – 10 одиниць, 2A36 "Гіацинт-Б", 152 мм – 8 одиниць) і 10 танків (Т-64).

"Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зазначає, що своїми діями збройні формування Російської Федерації та їхні найманці вкотре демонструють небажання дотримуватися Мінських домовленостей", – наголосили в ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за добу 7 січня російські окупаційні війська двічі обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі. В результаті ворожого вогню втрат серед українських захисників немає.

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