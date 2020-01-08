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8 січня • оновлено в 12:58
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/ Розслідування

"Гради", танки й гаубиці: на Донбасі засікли нову російську техніку

2.3т
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На тимчасово окупованій території Донбасу вкотре виявлено озброєння ЗФ Росії, яке перебуває там із порушенням Мінських домовленостей.

Дислокацію техніки, зокрема на Луганщині, зафіксувала українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування. Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.

Зазначається, що збройні формування РФ та їхні найманці продовжують розміщувати військову техніку як із порушенням ліній відведення, так і за межами виділених місць зберігання озброєння.

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На Донбасі помітили скупчення техніки ЗФ Росії

На Донбасі помітили скупчення техніки ЗФ Росії

news.dn.ua

"У звіті Спеціальної моніторингової Місії ОБСЄ від 7 січня оприлюднена інформація, що 4 січня на непідконтрольній урядові України території на полігоні в районі населеного пункту Міусинськ мініБПЛА зафіксував 7 одиниць реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм), що були розміщені з порушенням ліній відведення", – йдеться у повідомленні.

Також того самого дня мініБПЛА зафіксував озброєння, яке було розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання.

Так, на полігоні в районі Міусинська виявлено 10 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 12 буксируваних гаубиць (Д-30 "Лягушка", 122 мм), а також 3 танки (Т-64).

Водночас неподалік від Хрустального – 18 буксируваних гаубиць (2А65 "Мста-Б", 152 мм – 10 одиниць, 2A36 "Гіацинт-Б", 152 мм – 8 одиниць) і 10 танків (Т-64).

"Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зазначає, що своїми діями збройні формування Російської Федерації та їхні найманці вкотре демонструють небажання дотримуватися Мінських домовленостей", – наголосили в ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за добу 7 січня російські окупаційні війська двічі обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі. В результаті ворожого вогню втрат серед українських захисників немає.

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Читайте всі новини по темі "мінські домовленості" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марта Рок
Теми
мінські домовленості Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС зброя
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А где же фото засечённого? Плёнку ещё не проявили?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
ОБСЕ подыгрывают украине?
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Mega Death
Mega Death
Кроме xoxлов никто этого не заметил) Дурачки и вправду думают , что воюют с Россией)))
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