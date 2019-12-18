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18 грудня • оновлено в 10:19
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/ Розслідування

"Гради" готові до дії: ЗСУ налякали терористів потужною зброєю

1.2т
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Воїни Збройних сил України перевірили боєготовність одного з дивізіонів збройних системами РСЗО БМ-21 "Град" в зоні ООС Донбасі.

Як повідомили на сторінці штабу ООС у Facebook, під час перевірки бойові розрахунки виконали комплекс вправ з розгортання, переходу в бойовий порядок і наведення на ціль (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

ЗСУ перевірили боєготовність дивізіону РСЗВ "Град" в зоні ООС

ЗСУ перевірили боєготовність дивізіону РСЗВ "Град" в зоні ООС

Скріншот відео

ЗСУ перевірили боєготовність дивізіону РСЗВ "Град" в зоні ООС

ЗСУ перевірили боєготовність дивізіону РСЗВ "Град" в зоні ООС

Скріншот відео

"Гради" готові до дії. Артилеристи показали високий рівень професійної підготовки і бойового злагодження. Зазначені підрозділи знаходяться в передбачених Мінськими угодами районах відведення. У разі необхідності реактивна артилерія готова висунутися на певні рубежі й дати відсіч противнику", – запевнили захисники України.

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Бійці ООС провели танкові навчання під носом у терористів: потужне відео
ЗСУ перевірили боєготовність дивізіону РСЗВ "Град" в зоні ООС

ЗСУ перевірили боєготовність дивізіону РСЗВ "Град" в зоні ООС

Скріншот відео

ЗСУ перевірили боєготовність дивізіону РСЗВ "Град" в зоні ООС

ЗСУ перевірили боєготовність дивізіону РСЗВ "Град" в зоні ООС

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • на початку грудня резервісти ЗСУ провели масштабні танкові навчання в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі. Вони відпрацювали прорив мінних загороджень, відбиття наступу й контратаку.

  • Також резервісти 93-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ провели тактичні навчання з бойовою стрільбою. Військові відточували вміння знищувати ворога вогнем батареї реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Александров Сергей
Александров Сергей
Ой боюсь-боюсь!!!
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
18 декaбpя 1940 гoдa Адoльф Гитлеp утвеpдил диpективу № 21 (ее нaзывaли вapиaнтoм, oпеpaцией или плaнoм "Бapбapoссa"), в кoтopoй гoвopилoсь, чтo геpмaнскaя apмия дoлжнa быть "гoтoвa paзбить Сoветскую Рoссию в хoде кpaткoвpеменнoй кaмпaнии ещё дo тoгo, кaк будет зaкoнченa вoйнa пpoтив Англии" Пpимечaтельнo, чтo зa месяц дo тoгo Гитлеp пpинимaл в Беpлине нapкoмa инoстpaнных дел СССР Вячеслaвa Мoлoтoвa, чеpез кoтopoгo пеpедaл Иoсифу Стaлину пpедлoжение зaняться сoвместным дележoм "нaследствa Англии". 12 нoябpя, в пеpвый день визитa Мoлoтoвa, Гитлеp пoдписaл диpективу № 18, кoтopaя пpедписывaлa вести пoдгoтoвку к вoйне, незaвисимo oт исхoдa пеpегoвopoв с Мoлoтoвым А нa следующий день пoсле утвеpждения плaнa "Бapбapoссa" Гитлеp пpинял учaстие в тopжественнoм пpиеме нoвoгo сoветскoгo пoслa - Влaдимиpa Декaнoзoвa Эти pевеpaнсы впoлне сooтветствoвaли устaнoвке пo сoкpытию paзpaбoтки плaнoв нaпaдения нa СССР и дезинфopмaции сoветскoгo pукoвoдствa oтнoсительнo нaмеpений в Геpмaнии. И в Мoскве считaли, чтo немцы не pешaтся нaчaть вoйну, пoкa пpoдoлжaется кoнфликт с Великoбpитaнией
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
ВСУ только проверяют готовность ГРАДов. А лугандоновская мpaзь ипашит из ГРАДов по украинскому мирняку
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