"Гради" готові до дії: ЗСУ налякали терористів потужною зброєю

Воїни Збройних сил України перевірили боєготовність одного з дивізіонів збройних системами РСЗО БМ-21 "Град" в зоні ООС Донбасі.

Як повідомили на сторінці штабу ООС у Facebook, під час перевірки бойові розрахунки виконали комплекс вправ з розгортання, переходу в бойовий порядок і наведення на ціль (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

ЗСУ перевірили боєготовність дивізіону РСЗВ "Град" в зоні ООС Скріншот відео

ЗСУ перевірили боєготовність дивізіону РСЗВ "Град" в зоні ООС Скріншот відео

"Гради" готові до дії. Артилеристи показали високий рівень професійної підготовки і бойового злагодження. Зазначені підрозділи знаходяться в передбачених Мінськими угодами районах відведення. У разі необхідності реактивна артилерія готова висунутися на певні рубежі й дати відсіч противнику", – запевнили захисники України.

ЗСУ перевірили боєготовність дивізіону РСЗВ "Град" в зоні ООС Скріншот відео

ЗСУ перевірили боєготовність дивізіону РСЗВ "Град" в зоні ООС Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

на початку грудня резервісти ЗСУ провели масштабні танкові навчання в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі. Вони відпрацювали прорив мінних загороджень, відбиття наступу й контратаку.

Також резервісти 93-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ провели тактичні навчання з бойовою стрільбою. Військові відточували вміння знищувати ворога вогнем батареї реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".

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