Грабують церкви й селища. Банди влаштували свавілля у ''Л/ДНР''

На окупованому Донбасі банди мародерів цинічно грабують місцевих жителів. Найчастіше обкрадають квартири і будинки тих, хто виїхав на підконтрольну територію. Виносять усе, що можуть продати. Дістається і господарям дач – у них злодії забирають урожай і навіть консервацію.

OBOZREVATEL поспілкувався із переселенцями і жителями окупованого Донбасу.

Головне:

Квартири в Донецьку обкрадають навіть сусіди, які знають, що власники поїхали на підконтрольну територію.

У Луганській області почали грабувати навіть церкви, забираючи все найцінніше.

На дорогах Донбасу зупиняють і обкрадають автобуси, на яких місцеві жителі повертаються із закупівель.

Грабували селищами

За словами місцевих жителів окупованого Донбасу, найбільше грабежів було у 2014 і в 2015 роках, але і зараз ситуація не набагато краща. Переселенка з Донецька Вікторія розповіла OBOZREVATEL, що цієї осені дуже скаржилися на крадіжку власники дач.

"Люди виростили врожай, картоплю, буряк, цибулю, моркву – переважно зберігають у підвалах на дачах. Там же і консервацію залишили. Так, кажуть, у листопаді, коли похолодало і власники вже повиїжджали, грабіжники вивезли усе, що могли, навіть банки з помідорами й огірками. До того ж грабували знову ж таки селища повністю", – каже Вікторія.

Жителі Донецька бояться залишати авто у дворі будинку Twitter В темі

Одна з жителів Донецька, пенсіонерка Валентина Яківна розповіла нам, що зараз переважно обкрадають квартири тих, хто виїхав на підконтрольну територію.

"Є підозра, що в деяких випадках діють сусіди. Вони точно знають, у яких квартирах не живуть люди, і хто за ними доглядає", – підкреслила жінка.

За словами пенсіонерки, так у них в будинку пограбували одразу декілька квартир.

"Діяли вночі. Двері були акуратно розкриті, ніякого злому. Винесли килими, техніку, люстри, навіть книги. В одній квартирі вкрали посуд, дорогі каструлі й столові прибори, дитячі речі. Чимось самі потім користуються, а решту продають. Знайома казала, що бачила на товкучці у ринку сусіда, який торгував дитячими речами. Вона підозрює, що це його син крав, він у місцевому "ополченні" раніше був", – каже Валентина Яківна.

Також переселенці іноді відшукують свої речі на сайтах безкоштовних оголошень.

"Батько мій зберігав дорогий баян у себе в будинку. Він йому від діда дістався. Коли все почалося, ми поїхали у Київ, не до баяна було. Будинок розташований у районі, де часто стріляли. Тому ми туди років три не їздили, сусід доглядав іноді. Якось будинок пограбували, винесли цінні речі й баян. То я потім через декілька місяців знайшов його в інтернеті, продавали за смішною ціною. Батько засмутився, але що вже поробиш. А у декого будинки дочиста грабували, навіть двері й склопакети виносили, джакузі знімали. Один сусід мав дуже дорогий будинок. Вони всі втекли як тільки почались обстріли. То з його будинку потім злодії винесли декілька дорогих годинників, сейф із грошима, картини", – пояснив OBOZREVATEL колишній житель Донецька Віктор.

Жертв шукають на сайтах оголошень

Страждають мешканці й інших окупованих міст. Наприклад, у Луганську діяла банда, куди входили четверо так званих "ополченців". Жертв вони підбирали на сайтах безкоштовних оголошень. Розміщували оголошення про те, що продають щось дороге, але за невеликою ціною. Так, знаходили покупців із грошима, а потім їх же й грабували.

На Луганщині обкрадають і церкви. Злодії виносять ікони, позолочені речі, ящики з пожертвами, золоті й срібні ланцюжки та хрестики. До того ж останнім часом подібні злочини почастішали.

"Просто грабувати вже нічого, бо люди зубожіли. Увесь бізнес уже повіджимали. Тому перейшли на церкви", – зазначив у розмові з OBOZREVATEL луганчанин Іван, у якого ще в 2014-му році відібрали бізнес.

Дістається і жителям окупованого Донбасу, які їздять за більш дешевими і якісними продуктами на мирну територію.

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"Моя кума поверталася із продуктами з Дніпра. До Різдва накупила копченостей, солодощів, везла шампанське, коньяк. Мало того, що на КПП у неї пляшку коньяку відібрали. По дорозі автобус зупинили двоє озброєних грабіжників і забрали у всіх алкоголь, у неї ще і якийсь балик витягли із сумки. Словом, повернулася вона додому з напівпорожньою сумкою", – скаржиться нам переселенка з Донбасу Анастасія.

Місцеві жителі розповідають, що гноблять і торговців на ринку.

"Моя мама була свідком на ринку в Донецьку. Звідкись із села приїхала "газель" із картоплею і продавали її дешево, по 10 грн за кіло. У Донецьку зараз картопля по 14-15 грн. Черга вишикувалася, а через деякий час під'їхав автомобіль, звідти вийшли двоє у камуфляжній формі, відкликали продавця, поговорили з ним. Поїхали, а ціна на картоплю одразу стала 12 грн. Мабуть, доведеться ділитися із цими бандитами", – підсумувала Анастасія.

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