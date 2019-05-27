ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Грабували і мародерствували": Мельничук визнав злочини "Айдара"

823Читати матеріал російською

На даний момент проти бійців батальйону "Айдар" ведеться близько 58 кримінальних справ за звинуваченнями у мародерстві та інших злочинах.

Про це в ефірі ObozTV повідомив колишній командир "Айдара", народний депутат України Сергій Мельничук (позафракційний).

"Частина "Айдара" дійсно займалася мародерством. Відкрито кримінальні провадження. На даний момент є список кримінальних справ, це приблизно 58 справ, за якими ведеться провадження. Деякі вже в судах", – розповів Мельничук.

Він наголосив, що в мародерстві виявилися замішані бійці, які перебували в тилу. В цей час інша частина батальйону "воювала і штурмувала Луганськ".

Новини
"С*ка-війна забирає найкращих!" На Донбасі загинув боєць "Айдара"

За його даними, основні місця скоєння злочинів – Рубіжне, Сєвєродонецьк, Сватове, Старобільськ, Половинкине.

"Поки хтось в Хрящуватому, Новосвітлівці, Лутугине покладав свої життя, в цей час групи осіб – вже на цивільный території – викрадали заможних людей, грабували, мародерствували. Багато є питань", – визнав колишній командир.

Шеврони "Айдара"

Шеврони "Айдара"

24tv.ua

OBOZREVATEL нагадує, що 24-й окремий штурмовий батальйон "Айдар" був створений в травні 2014 з ініціативи тодішнього коменданта "Самооборони Майдану" Сергія Мельничука. До нього увійшли добровольці з "Самооборони" і "Правового сектора".

"Айдар" вважався одним з найбільш боєздатних батальйонів. Саме його бійці без втрат захопили місто Щастя.

Восени 2014 року з'явилася доповідь міжнародної правозахисної організації Amnesty International, в якій вказувалося на причетність деяких бійців "Айдара" до викрадень людей, крадіжок, шантажу, вимагань.

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки