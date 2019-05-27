"Грабували і мародерствували": Мельничук визнав злочини "Айдара"

На даний момент проти бійців батальйону "Айдар" ведеться близько 58 кримінальних справ за звинуваченнями у мародерстві та інших злочинах.

Про це в ефірі ObozTV повідомив колишній командир "Айдара", народний депутат України Сергій Мельничук (позафракційний).

"Частина "Айдара" дійсно займалася мародерством. Відкрито кримінальні провадження. На даний момент є список кримінальних справ, це приблизно 58 справ, за якими ведеться провадження. Деякі вже в судах", – розповів Мельничук.

Він наголосив, що в мародерстві виявилися замішані бійці, які перебували в тилу. В цей час інша частина батальйону "воювала і штурмувала Луганськ".

За його даними, основні місця скоєння злочинів – Рубіжне, Сєвєродонецьк, Сватове, Старобільськ, Половинкине.

"Поки хтось в Хрящуватому, Новосвітлівці, Лутугине покладав свої життя, в цей час групи осіб – вже на цивільный території – викрадали заможних людей, грабували, мародерствували. Багато є питань", – визнав колишній командир.

Шеврони "Айдара" 24tv.ua

OBOZREVATEL нагадує, що 24-й окремий штурмовий батальйон "Айдар" був створений в травні 2014 з ініціативи тодішнього коменданта "Самооборони Майдану" Сергія Мельничука. До нього увійшли добровольці з "Самооборони" і "Правового сектора".

"Айдар" вважався одним з найбільш боєздатних батальйонів. Саме його бійці без втрат захопили місто Щастя.

Восени 2014 року з'явилася доповідь міжнародної правозахисної організації Amnesty International, в якій вказувалося на причетність деяких бійців "Айдара" до викрадень людей, крадіжок, шантажу, вимагань.

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