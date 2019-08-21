Грабували елітні квартири по всій Україні: поліція затримала небезпечну банду. Фото спецоперації

У Києві, Вінниці та на Черкащині затримали учасників збройного угруповання, які грабували елітні квартири українців.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"У різні місця країни намагалися втекти від правосуддя жителі Києва. У затриманні банди брали участь співробітники Управління карного розшуку поліції Київщини, спецпідрозділ КОРД, бійці полку поліції особливого призначення і слідчі-детективи. Спецоперація пройшла без застосування табельної вогнепальної зброї", – розповіли правоохоронці подробиці.

Поліція затримала банду грабіжників Пресслужба Нацполіції

Відзначається, що банда нападала на елітні квартири громадян Київщини та інших регіонів. Погрожуючи власникам фізичною розправою, вони виносили гроші, сейфи з коштовностями і цінні речі.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання зловмисників, виявили та вилучили зброю, вибухівку і частково награбоване майно. Також як речовий доказ був вилучений автомобіль, яким вони пересувалися.

За фактом скоєного поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 257 (Бандитизм) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Ініційовано питання про оголошення підозри затриманим чоловікам. Також продовжилися обшуки за місцем їх проживання.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Київщині затримали банду іноземців, яка напала на будинок місцевого жителя. Озброєних зловмисників розшукували протягом декількох діб.

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