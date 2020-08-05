Грабіжник забрав майже 8 млн грн з дому бізнесмена на Харківщині. Фото

Юрій Сергієнко Розслідування 18:16, 5.08.2020 Оновлено: 18:52, 5.08.2020

У селі Мала Данилівка Харківської області грабіжник викрав майже 8 мільйонів гривень у бізнесмена.

Як стало відомо OBOZREVATEL , чоловік проти в приватний будинок директора ресторану "Авокадо", який розташований в Харкові.

Грабіжник виніс майже 8 млн грн з дому бізнесмена

Він, погрожуючи домробітниці ножем, дістався до сейфу. З нього зловмисник забрав 5 мільйонів гривень, а також 60 тисяч доларів (1,6 млн грн) і 35 тисяч євро (1,1 млн грн).

У Національній поліції Харківської області уточнили, що злочин було скоєно 5 серпня вдень. У будинку перебувала няня з двомісячною дитиною.

Правоохоронці внесли інформацію про подію до Єдиного обліку. Вирішується питання про кваліфікацію злочину.

Грабіжник виніс майже 8 млн грн з дому бізнесмена

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні в Миколаєві серед білого дня напали на менеджера великої компанії і забрали у нього 2 мільйони гривень.

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