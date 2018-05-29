"Гра в русофобію": Лавров висловився про вимоги компенсацій за МН17

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розкритикував вимоги про виплату Росією компенсації близьким жертв авіакатастрофи Boeing МН17 "Малайзійських авіаліній".

Про це він заявив на прес-конференції в Мінську, назвавши звинувачення в причетності Росії до катастрофи "бездоказовими", а вимоги компенсацій - "грою в русофобію", передає "УНІАН".

"Спокуса пограти на русофобії, привернути до себе увагу, відволікти своє населення і світову громадськість від тих проблем, які сам відчуваєш, - це зовсім не та лінія, яка потрібна сьогодні в міжнародних відносинах", - заявив міністр.

"Відкидаються всі багаторазово представлені нами документальні свідчення того, що це, як мінімум, некоректно заявляти на даному етапі, включаючи результати натурних випробувань, які надав слідчим концерн "Алмаз-Антей", виробник комплексів "Бук" і первинні дані з наших радарів, згідно з якими ракета не могла злетіти з тієї точки, звідки її було запущено за твердженнями слідства", - сказав він.

Глава МЗС РФ відзначив, що нібито звучали "досить легковажні" заяви про те, що радар просто не побачив ракету через високу швидкість польоту, що "викликає посмішку" у фахівців.

Лавров заявив, що представники комісії з розслідування авіакатастрофи МН17 повідомили, що слідство ще не закінчено. І це, за його словами, схоже на позицію по "справі Скрипалів".

""Один в один логіка, яка була застосована в т.зв. "Справі Скрипалів", коли було сказано, що "дуже ймовірно" це зробили росіяни, тому визнайте свою вину, а розслідування будемо продовжувати, і воно досі не закінчене" , - сказав глава МЗС РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп заявила, що Росія повинна виплатити компенсації родичам жертв катастрофи.