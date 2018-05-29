УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

"Гра в русофобію": Лавров висловився про вимоги компенсацій за МН17

2.8тЧитати новину російською

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розкритикував вимоги про виплату Росією компенсації близьким жертв авіакатастрофи Boeing МН17 "Малайзійських авіаліній".

Про це він заявив на прес-конференції в Мінську, назвавши звинувачення в причетності Росії до катастрофи "бездоказовими", а вимоги компенсацій - "грою в русофобію", передає "УНІАН".

"Спокуса пограти на русофобії, привернути до себе увагу, відволікти своє населення і світову громадськість від тих проблем, які сам відчуваєш, - це зовсім не та лінія, яка потрібна сьогодні в міжнародних відносинах", - заявив міністр.

Новини
"Росіянам соромно!" Родичі жертв катастрофи МН17 звернулися до Путіна

"Відкидаються всі багаторазово представлені нами документальні свідчення того, що це, як мінімум, некоректно заявляти на даному етапі, включаючи результати натурних випробувань, які надав слідчим концерн "Алмаз-Антей", виробник комплексів "Бук" і первинні дані з наших радарів, згідно з якими ракета не могла злетіти з тієї точки, звідки її було запущено за твердженнями слідства", - сказав він.

Новини
"Росіянам соромно!" Родичі жертв катастрофи МН17 звернулися до Путіна

Глава МЗС РФ відзначив, що нібито звучали "досить легковажні" заяви про те, що радар просто не побачив ракету через високу швидкість польоту, що "викликає посмішку" у фахівців.

Лавров заявив, що представники комісії з розслідування авіакатастрофи МН17 повідомили, що слідство ще не закінчено. І це, за його словами, схоже на позицію по "справі Скрипалів".

""Один в один логіка, яка була застосована в т.зв. "Справі Скрипалів", коли було сказано, що "дуже ймовірно" це зробили росіяни, тому визнайте свою вину, а розслідування будемо продовжувати, і воно досі не закінчене" , - сказав глава МЗС РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп заявила, що Росія повинна виплатити компенсації родичам жертв катастрофи.

Читайте всі новини по темі "На Донбасі збитий Boeing-777" на сайті "Обозреватель".

Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Сергій Лавров
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
19
17
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги