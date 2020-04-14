Заступника міністра закордонних справ України Єгора Божка збираються усунути з посади та відправити під домашній арешт через призначення Сергія Семочка на посаду першого заступника голови СЗР.

Про це повідомило джерело OBOZREVATEL. За його даними, сьогодні, 14 квітня, Печерський районний суд Києва повинен обрати Божку запобіжний захід.

Нагадаємо, співробітники Державного бюро розслідувань 10 квітня повідомили йому про підозру в службовій недбалості.

Єгор Божок – заступник глави МЗС України

У 2017-2019 роках Божок очолював Службу зовнішньої розвідки України, і, як з'ясувалося, претензії ДБР стосуються саме цього періоду. А саме – призначення Сергія Семочка на посаду першого заступника голови СЗР. Був підписаний відповідний указ, однак до штатного розпису СЗР зміни так і не внесли. Проте призначення Семочка відбулося.

Єгор Божок і Сергій Семочко

Джерело OBOZREVATEL вважає, що причиною "реанімації" цієї справи та "наїзду" на Божка, найімовірніше, є його нинішня посада заступника міністра закордонних справ.

"Божка хочуть відсторонити та відправити під домашній арешт. Це абсолютний нонсенс! Людина просто виконала указ про призначення. До того ж він давно не служить у СЗР, а працює в МЗС. Навіщо відстороняти заступника міністра закордонних справ і зачиняти вдома? Тим паче, що він голова та координатор штабів для боротьби з коронавірусом. За моєю інформацією, на місце заступника голови Міністерства закордонних справ хоче зайти ексгенпрокурор України", – додало джерело.

Також воно повідомило, що запобіжний захід підозрюваному обиратиме скандально відомий суддя Печерського районного суду Сергій Вовк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прокуратура Київської області та слідчі Державного бюро розслідувань подали клопотання про домашній арешт колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол, яку підозрюють у низці злочинів на Майдані.

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