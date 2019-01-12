Ховався за 13-метровим парканом: ГПУ закрила справу проти скандального глави держпідприємства

Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження проти підозрюваного в розкраданні державних коштів екс-гендиректора держпідприємства "Укрхімтрансаміак" Віктора Бондика.

Про це йдеться в матеріалах суду, передає Лівий берег.

Відзначається, що в грудні 2018 року адвокати попросили суд зняти арешт в швейцарському банку з рахунків компанії Spess Asset Management BV, кінцевим бенеціфіаром якої є Бондик. У мотивувальній частині клопотання захист вказав, що кримінальне провадження проти їхнього клієнта закрито прокурором ГПУ.

"Постановою прокурора 4-го відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних виробництвам слідчих Головного слідчого управління Департаменту бюро розслідувань ГПУ молодшого радника юстиції А.Паршутіна від 22 листопада 2018 кримінальне провадження № 12013110000001296 відносно підозрюваного в частині здійснення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата державних коштів в особливо великих розмірах) КК України закрито в зв'язку з встановленою відсутністю в діянні складу кримінального злочину", - йдеться в повідомленні.

Віктор Бондик УКРОП.org

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Адвокат вказав, що прокурор, закриваючи справу проти Бондика, не зняв арешт з його майна і попросив суд зробити це. Суд задовольнив це прохання і зняв арешт з банківських рахунків екс-гендиректора "Укрхімтрансаміаку".

Прокурори не заперечували проти задоволення заявлених адвокатом клопотань про скасування арешту.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в березні 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Генеральна прокуратура повідомила про підозру Бондику, а його рахунки в швейцарському банку заарештовано. За попередніми підрахунками, дії Бондика призвели до збитків у розмірі $2,3 млн.

Раніше Генпрокуратура Швейцарії тимчасово заарештувала $29,6 млн на банківському рахунку в Bank Vontobel AG, що належать компанії Бондика, в рамках розслідування справи за фактом відмивання коштів. Федеральне відомство юстиції Швейцарії передало Україні документи, які стануть доказами.

У вересні 2017 по справі про розкрадання в "Укртрансаміак" відбулося перше затримання: під варту взяли в.о. директора держпідприємства Ігоря Трегубенко, колишнього заступника Бондика. При цьому затримання відбулося не за ордером ГПУ, а за ордером Національного антикорупційного бюро, яке паралельно взялося за розслідування.

"Укрхімтрансаміак" був створений в 2001 році і є монополістом в Україні з транспортування рідкого аміаку магістральними трубопроводами.

Бондик також відомий тим, що в 2015 році відгородив свій особняк в Бучі від сусіднього будинку 13-метровим парканом.

Фото: СТБ

Фото: СТБ

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