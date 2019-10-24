ГПУ взялася за Богдана через роботу на Азарова – ЗМІ

Голова Офісу президента України Андрій Богдан ймовірно отримає підозру від Генпрокуратури.

Керівника ОПУ можуть звинуватити у порушенні закону під час роботи в Кабміні Миколи Азарова за часів президента-втікача Віктора Януковича, передають "Українські новини".

"У понеділок (21 жовтня) в Управлінні спецрозслідування обговорювалося питання про наявність підстав для повідомлення про підозру Богдану", – повідомило джерело видання.

Слідчі ГПУ вважають, що той сприяв винесенню судами рішень про незаконне стягнення з України 3,1 млрд гривень за держгарантіями корпорації "Єдині енергетичні системи України" перед Міністерством оборони Росії.

Зазначається, що це нібито було зроблено, щоб залучити до кримінальної відповідальності ексголову "ЄЕСУ" і лідерку партії "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Нинішній глава ОПУ нібито готував юридичні матеріали Кабміну з цього процесу й допустив незаконне стягнення держкоштів, не повідомивши до прокуратури про злочин.

Водночас у ГПУ стверджують, що нічого не знають про нібито підготовку підозри Богдану.

"У нас немає такої інформації. Крім того, як ми вказували раніше, ми не анонсуємо підозри і процесуальні або слідчі дії в кримінальних провадженнях", – повідомили в коментарі "Інтерфакс-Україна" у Генпрокуратурі.

Андрій Богдан

Нагадаємо, що глава ОПУ Андрій Богдан в листопаді 2013 року літав до Санкт-Петербурга на переговори з російським керівництвом разом із тодішнім прем'єр-міністром Миколою Азаровим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутатка Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель повідомила, що керівник ОПУ Андрій Богдан становить небезпеку для глави держави Володимира Зеленського.

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