ГПУ висунула нові звинувачення ватажкові "ЛНР": у чому суть

Генпрокуратура повідомила про нову підозру ватажкові "ЛНР" Леоніду Пасічнику.

Як повідомила в Facebook прес-секретар ГПУ Лариса Сарган, відтепер він підозрюється також в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, вчинені з метою насильницької зміни і повалення конституційного ладу, а також захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 258-3 (керівництво терористичною організацією) КК України".

За словами Сарган, слідством встановлено, що 25 листопада 2017 року постановою так званої "народної ради ЛНР" №753 громадянина України за його згодою призначено "виконувачем обов’язків голови ЛНР". У вересні-жовтні 2018 року він подав до так званої "центральної виборчої комісії ЛНР" заяву про реєстрацію його кандидатури на посаду так званого "голови ЛНР". 1 жовтня 2018 його заяву задоволено та зареєстровано як кандидата на посаду очільника терористичної організації "ЛНР". 11 листопада Пасічника обрали "главою ЛНР".

Сарган зазначила, що Пасічник вчиняє незаконні дії та бере участь у прийнятті колегіальних рішень, спрямованих на функціонування системи так званих органів влади "ЛНР" та діяльності так званої "народної міліції ЛНР". Він вчиняє дії на підтримку режиму окупації частини Луганської області Російською Федерацією, фактично очолює її окупаційну адміністрацію, створює умови для функціонування озброєних підрозділів "ЛНР", видає їх учасникам накази, розпорядження, надає доручення, у тому числі які стосуються здійснення збройного опору задіяним у проведенні операції Об’єднаних сил військовослужбовцям ЗСУ та іншим військовим підрозділам.

Пасічник приймає звіти про виконання тих чи інших дій, застосовує заходи впливу щодо учасників терористичної організації за невиконання наказів і доручень або порушення встановлених правил поведінки учасниками "ЛНР", підшукує нових членів терористичної організації та призначає їх на відповідальні керівні посади, виконує інші протиправні дії.

Леонід Пасічник dn.depo.ua

"Таким чином, в період з 25 листопада 2017 року по теперішній час, достовірно знаючи, що "ЛНР" діє всупереч Конституції України та нормативно-правових актів України, вказана особа умисно вчиняє дії, направлені на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу та захоплення державної влади України, на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та керує терористичною організацією "ЛНР", - додала прес-секретар.

Сарган нагадала, що стосовно Пасічника раніше було направлено обвинувальний висновок до суду за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України, який в даний час розглядається судом. Йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ потрапила інформація про те, що Кремль вирішив ліквідувати ватажків "Л/ДНР". За прогнозами розвідника, Пасічника і Пушиліна чекає доля Захарченка та Плотницького.

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