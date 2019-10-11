Викликали як підозрювану: скандальну ексміністерку Януковича допитає ГПУ

Генеральна прокуратура України в п'ятницю, 11 жовтня, викликала на допит як підозрювану ексміністерку юстиції часів Віктора Януковича Олену Лукаш.

Про це колишня чиновниця, яку підозрюють у розкраданні бюджетних коштів та службовому підробленні, повідомила на своїй сторінці у Facebook. Вона також опублікувала фото повістки.

"Викликається... для проведення слідчих і процесуальних дій, а саме повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та допиту в якості підозрюваної", – сказано в тексті.

Олена Лукаш facebook.com/Lukash.ua

Лукаш повинна з'явитися до старшого слідчого з особливо важливих справ 17 жовтня о 14-й годині.

Жінка заявила, що прийде на допит. За словами Лукаш, вона "нікуди не їде і до всього готова".

"Відчуваючи непереборне бажання допомогти ГПУ і її новому керівництву, повідомляю, що з'являтися і говорити буду навіть частіше, ніж вам би хотілося... На слідчі дії можна викликати за будь-якими контактами. Навіть тут, у коментарях", – написала жінка.

facebook.com/Lukash.ua

Нагадаємо:

У липні 2013 року Лукаш призначили міністром юстиції, 28 січня 2014 року вона пішла у відставку.

У травні 2015 року Генеральна прокуратура почала розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Лукаш у заволодінні за попередньою змовою групою осіб коштами держбюджету України в розмірі понад 2 мільйони гривень. Підозрювалося, що гроші були перераховані компанії "Європейська правова група".

28 травня 2015 року Лукаш повідомили про підозру. Адвокат Лукаш Юрій Іващенко заявив, що його підзахисна не отримувала підозри від ГПУ і справа проти неї має бути закрита "через безпідставність звинувачень".

У березні минулого року Європейський союз виключив Лукаш зі списку санкцій, заявивши про відсутність вагомих підстав.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні колишній заступник глави адміністрації президента Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов звинуватив Руслана Рябошапку в тому, що Генпрокуратура України під його керівництвом "розвалилася".

За словами Портнова, очільник ГПУ "санкціонував нову підозру... за повністю сфальсифікованою справою" Олені Лукаш.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!