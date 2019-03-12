ГПУ призупинила розслідування справи екс-глави "Укрспецекспорту"

Генеральна прокуратура припинила розслідування справи колишнього керівника державної компанії "Укрспецекспорт" Сергія Бондарчука, підозрюваного в привласненні понад 7,4 млн доларів.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські новини. Відповідну постанову старшого слідчого ГПУ Лодочнікова датовано 26 грудня 2018 року.

"Протягом 2015-2017 років у кримінальному провадженні підготовлено запити про міжнародну правову допомогу, які в установленому порядку направлені для виконання компетентним органам Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Гонконгу, Республіки Джибуті, королівства Данія, Швейцарської Конфедерації, відповіді на які не отримані", – йдеться в постанові.

Сергій Бондарчук Гордон

Згадані також запити про міжнародну правову допомогу компетентним органам Республіки Казахстан і Сполучених Штатів Америки, які не були виконані в повному обсязі.

Відзначимо, в лютому адвокати Бондарчука звернулися до суду з клопотанням про скасування постанови ГПУ про припинення розслідування, однак суд відмовив у його задоволенні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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