ГПУ призупинила розслідування справи екс-глави "Укрспецекспорту"

Генеральна прокуратура припинила розслідування справи колишнього керівника державної компанії "Укрспецекспорт" Сергія Бондарчука, підозрюваного в привласненні понад 7,4 млн доларів.
Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські новини. Відповідну постанову старшого слідчого ГПУ Лодочнікова датовано 26 грудня 2018 року.
"Протягом 2015-2017 років у кримінальному провадженні підготовлено запити про міжнародну правову допомогу, які в установленому порядку направлені для виконання компетентним органам Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Гонконгу, Республіки Джибуті, королівства Данія, Швейцарської Конфедерації, відповіді на які не отримані", – йдеться в постанові.
Сергій Бондарчук
Гордон
Згадані також запити про міжнародну правову допомогу компетентним органам Республіки Казахстан і Сполучених Штатів Америки, які не були виконані в повному обсязі.
Відзначимо, в лютому адвокати Бондарчука звернулися до суду з клопотанням про скасування постанови ГПУ про припинення розслідування, однак суд відмовив у його задоволенні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У лютому 2015 МВС України оголосило у розшук Сергія Бондарчука.
У червні 2016 року Бондарчук був оголошений Інтерполом у міжнародний розшук.
Пізніше Олександр Онищенко опублікував фото з Бондарчуком.
15 березня 2017 року у рамках екстрадиційного процесу в Лондоні Бондарчук був узятий під варту.
17 березня екс-керівника "Укрспецекспорту" випустили під заставу.
У Луценка пояснили, як заарештований Бондарчук опинився на волі.
У липні 2018 року Великобританія надала Бондарчуку політичний притулок.
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