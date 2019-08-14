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ГПУ прийшла затримувати Гримчака: подробиці

12.6т Читати матеріал російською

Генеральна прокуратура України в середу, 14 серпня, прибула в будинок заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПО України Юрія Гримчака з метою його затримання.

Про це повідомила в Facebook дружина чиновника Юлія.

"До відома суспільства держави Україна. Зараз проходить затримання мого чоловіка Гримчака Юрія Миколайовича Генеральною прокуратурою України. У нас у будинку проходить обшук. Саме зараз просимо сусідів про допомогу", – написала вона.

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Юрій Гримчак

Юрій Гримчак

uatv.ua

Інші подробиці спецоперації ГПУ поки невідомі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Генеральна прокуратура попросила суд накласти арешт на майно третього президента України Віктора Ющенка.

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Особа
Юрій Гримчак
Місце
Україна
Теги
Генеральна прокуратура України Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб
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Serov Oleg
Serov Oleg
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