ГПУ підписала підозри Гонтаревій і Філатову

Заступник генерального прокурора Сергій Кизь підписав підозри екс-голові Національного банку Валерії Гонтаревій і колишньому заступнику глави Адміністрації президента Олексію Філатову.

Про це у вівторок, 6 серпня, повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Кизь бачить достатність доказів, зібраних групою Кулика. Тому підозру отримає людина, яка безпосередньо ставила свій підпис на документах брокерського характеру, пан Стеценко, заступник групи ІСU, Гонтарєва як керівник ІСU і пан Філатов як адвокат, який обслуговував цю угоду", – розповів генпрокурор.

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Філатов і Гонтарева

За словами Луценка, брокерська фірма ІСU була задіяна в угоді між Аграрним фондом та "Брокбізнесбанк", який належав скандальному олігархові Сергію Курченку, в результаті чого були розкрадені 150 млн грн.

Генпрокурор поділився подробицями: "Справа була 2014 року, коли були випущені облігації внутрішньої позики для залучення коштів і палива для посівного сезону. Аграрний фонд розміщує ці облігації як заставу для Національного банку, який переводить кошти на рахунок обраного комерційного банку. На жаль, вже в перші дні після обміну на гроші, гроші замість обслуговування сільського господарства керівництвом банку виводяться за межі України і розкрадаються".

На сайті ГПУ також були опубліковані повістки про виклик на допит в якості підозрюваних Філатова і Гонтаревої.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генпрокуратура зацікавилася можливою причетністю Валерії Гонтаревої до заволодіння 2 мільйонами гривень "Аграрного фонду".

Національне антикорупційне бюро відкрило справу стосовно Валерії Гонтаревої через можливу недбалість при поверненні 150 млрд гривень клієнтам збанкрутілих банків.

Гонтаревій і Філатову вже оголошували підозри в березні 2019 року, проте на допит в ГПУ вони так і не з'явилися.

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