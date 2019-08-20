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ГПУ оголосила підозри "главі МЗС" і омбудсмену "ДНР": усі деталі

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На тимчасово окупованих територіях Донбасу пособники Росії створили організації, які навмисно розпалювали ворожнечу населення до української армії.

Так звані Комісія із фіксації та збору доказів "військових злочинів української влади на Донбасі" і організація "Справедливий захист" звинувачували Україну в нібито військових злочинах і "геноциді", повідомив на брифінгу 20 серпня головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

Члени цих формувань активно сприяли терористичним "ДНР" і "ЛНР".

"20 серпня голові та активному члену "Спецкомісії з фіксації і збору доказів військових злочинів української влади на Донбасі" – так званому "міністру закордонних справ "ДНР", "уповноваженому з прав людини "ДНР", а також главі й члену "Справедливого захисту" ГПУ оголошено про підозру в причетності до терористичної діяльності", – уточнив Матіос.

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Повідомляється також, що обидві ці організації займалися незаконним позбавленням волі невинних українців і жорстоким поводженням до них. Крім цього, вони збирали заяви від місцевих жителів про те, що їхні родичі загинули або постраждали нібито в результаті обстрілів українських захисників.

Згідно з інформацією на терористичних ресурсах, "главою МЗС "ДНР" є Наталія Никонорова, яка також входила до складу переговорної групи з боку терористів у Мінську. "Уповноваженою з прав людини в "ДНР" є Дар'я Морозова.

Наталія Никонорова

Наталія Никонорова

МЗС "ДНР"

Дар'я Морозова

Дар'я Морозова

Сайт "обмудсмена "ДНР"

Як писав OBOZREVATEL, у серпні суд у Маріуполі відпустив двох терористів "ДНР", які брали участь у боях за Донецький аеропорт і обстрілювали селище Мар'їнка.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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