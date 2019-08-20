ГПУ оголосила підозри "главі МЗС" і омбудсмену "ДНР": усі деталі

На тимчасово окупованих територіях Донбасу пособники Росії створили організації, які навмисно розпалювали ворожнечу населення до української армії.

Так звані Комісія із фіксації та збору доказів "військових злочинів української влади на Донбасі" і організація "Справедливий захист" звинувачували Україну в нібито військових злочинах і "геноциді", повідомив на брифінгу 20 серпня головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

Члени цих формувань активно сприяли терористичним "ДНР" і "ЛНР".

"20 серпня голові та активному члену "Спецкомісії з фіксації і збору доказів військових злочинів української влади на Донбасі" – так званому "міністру закордонних справ "ДНР", "уповноваженому з прав людини "ДНР", а також главі й члену "Справедливого захисту" ГПУ оголошено про підозру в причетності до терористичної діяльності", – уточнив Матіос.

Повідомляється також, що обидві ці організації займалися незаконним позбавленням волі невинних українців і жорстоким поводженням до них. Крім цього, вони збирали заяви від місцевих жителів про те, що їхні родичі загинули або постраждали нібито в результаті обстрілів українських захисників.

Згідно з інформацією на терористичних ресурсах, "главою МЗС "ДНР" є Наталія Никонорова, яка також входила до складу переговорної групи з боку терористів у Мінську. "Уповноваженою з прав людини в "ДНР" є Дар'я Морозова.

Наталія Никонорова МЗС "ДНР"

Дар'я Морозова Сайт "обмудсмена "ДНР"

Як писав OBOZREVATEL, у серпні суд у Маріуполі відпустив двох терористів "ДНР", які брали участь у боях за Донецький аеропорт і обстрілювали селище Мар'їнка.

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