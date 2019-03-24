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ГПУ і СБУ викрили найбільшу мережу накоторговців в Україні: всі деталі спецоперації

1.4тЧитати матеріал російською

Генеральна прокуратура України разом із Службою безпеки України провели наймасштабнішу спецоперацію з викриття наркоторговців в інтернеті за криптовалюту.

Зокрема, спецслужби затримали організоване злочинне угруповання у кількості до тисячі осіб. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Найбільш результативна антинаркотична операція ГПУ і СБУ: задокументована і затримана розгалужена організація загальною чисельністю до 1000 учасників, яка торгувала за криптовалюту наркотиками через інтернет-сайти і чатботи в месенджері Телеграм", – підкреслив він.

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В Україні викрили найбільшу мережу торгівлі наркотиками

За його даними, у ході обшуків вилучено зброю, наркотики, близько $10 млн готівкою.

З'ясувалося, що організатори створили мережу наркокур'єрів, заручників, а також криптокишені та акаунти на криптобіржах.

"Силовий підрозділ організації займався рекетом, фізичним насильством щодо конкурентів. Членів своєї організації карали відсіканням пальців", – зазначив Луценко.

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Генпрокурор наголосив, що 20 організаторів наркомережі отримали належні міри покарання: арешт або заставу в 100 млн грн, 300 млн грн, рекорд – в 349 млн застави, 4 – арешт без права застави.

"Прокурори і слідчі не сплять третю добу. Але така справедливість суду всім подобається", – резюмував Луценко.

В Україні викрили найбільшу мережу торгівлі наркотиками

Facebook Юрия Луценка

В Україні викрили найбільшу мережу торгівлі наркотиками

Facebook Юрия Луценка

В Україні викрили найбільшу мережу торгівлі наркотиками

Facebook Юрия Луценка

В Україні викрили найбільшу мережу торгівлі наркотиками

Facebook Юрия Луценка

В Україні викрили найбільшу мережу торгівлі наркотиками

Facebook Юрия Луценка

В Україні викрили найбільшу мережу торгівлі наркотиками

Facebook Юрия Луценка

В Україні викрили найбільшу мережу торгівлі наркотиками

Facebook Юрия Луценка

В Україні викрили найбільшу мережу торгівлі наркотиками

Facebook Юрия Луценка

В Україні викрили найбільшу мережу торгівлі наркотиками

Facebook Юрия Луценка

В Україні викрили найбільшу мережу торгівлі наркотиками

Facebook Юрия Луценка

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє громадян Нідерландів намагалися вивести з України в Європу 84 кг героїну. На пункті пропуску "Солотвино-Сігету Мармацієй" їх затримали румунські прикордонники.

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Особа
Юрій Луценко
Місце
Україна
Теги
Генеральна прокуратура УкраїниСлужба безпеки України
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Любенко Ольга
Любенко Ольга
Більше про наркоторговців і результати цієї справи https://ua.live
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
на фото 3/10 координаты где закопана криптовалюта наверно)
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