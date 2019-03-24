ГПУ і СБУ викрили найбільшу мережу накоторговців в Україні: всі деталі спецоперації

Генеральна прокуратура України разом із Службою безпеки України провели наймасштабнішу спецоперацію з викриття наркоторговців в інтернеті за криптовалюту.

Зокрема, спецслужби затримали організоване злочинне угруповання у кількості до тисячі осіб. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Найбільш результативна антинаркотична операція ГПУ і СБУ: задокументована і затримана розгалужена організація загальною чисельністю до 1000 учасників, яка торгувала за криптовалюту наркотиками через інтернет-сайти і чатботи в месенджері Телеграм", – підкреслив він.

За його даними, у ході обшуків вилучено зброю, наркотики, близько $10 млн готівкою.

З'ясувалося, що організатори створили мережу наркокур'єрів, заручників, а також криптокишені та акаунти на криптобіржах.

"Силовий підрозділ організації займався рекетом, фізичним насильством щодо конкурентів. Членів своєї організації карали відсіканням пальців", – зазначив Луценко.

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Генпрокурор наголосив, що 20 організаторів наркомережі отримали належні міри покарання: арешт або заставу в 100 млн грн, 300 млн грн, рекорд – в 349 млн застави, 4 – арешт без права застави.

"Прокурори і слідчі не сплять третю добу. Але така справедливість суду всім подобається", – резюмував Луценко.

Facebook Юрия Луценка

Facebook Юрия Луценка

Facebook Юрия Луценка

Facebook Юрия Луценка

Facebook Юрия Луценка

Facebook Юрия Луценка

Facebook Юрия Луценка

Facebook Юрия Луценка

Facebook Юрия Луценка

Facebook Юрия Луценка

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє громадян Нідерландів намагалися вивести з України в Європу 84 кг героїну. На пункті пропуску "Солотвино-Сігету Мармацієй" їх затримали румунські прикордонники.

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