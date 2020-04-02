Головна Новини
2 квітня • оновлено в 23:37
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Говорив, що від Єрмака: громадський діяч попався на хабарі в $200 тисяч. Фото

2.6т
Читати матеріал російською

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали представника громадської організації, який вимагав 200 тисяч доларів хабара за вирішення питань щодо кримінальної відповідальності і призначення на посади.

Чоловік представлявся уповноваженим від керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, а також від міністра внутрішніх справ, генерального прокурора, секретаря РНБО і керівництва ДБР, повідомляється на сайті Офісу генпрокурора (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Відзначається, що затримання відбулося під час отримання частини хабара в розмірі 100 тисяч доларів.

Говорив, що від Єрмака: громадський діяч попався на хабарі у $200 тисяч

gp.gov.ua

"Чоловік вимагав від колишнього керівника одного з державних лісових господарств неправомірну вигоду в розмірі 100 000 доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності за результатами перевірки підприємства Держаудитслужбою. Також за додаткові 100 000 доларів США він обіцяв сприяти ексдиректору лісгоспу в вирішенні питання про призначення його на керівну посаду в Державному агентстві лісових ресурсів України", – уточнили в Офісі генпрокурора.

Тривають слідчі дії. Затриманому готується повідомлення про підозру і клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Йому інкримінують ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК. Затриманому загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Говорив, що від Єрмака: громадський діяч попався на хабарі у $200 тисяч

gp.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого нещодавно звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, що нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента.

  • За словами нардепа, він отримав скандальні "плівки Єрмака" абсолютно безкоштовно. Вони надійшли на його пошту.

  • Глава Офісу президента Андрій Єрмак доручив СБУ та ДБР розібратися у скандалі, звинувативши Лероса в наклепі й заявивши, що йому "доведеться відповідати публічно за кожне слово своєї брехні".

  • Незабаром журналісти встановили фігурантів записів, які опублікував Лерос.

  • Спікерка Володимира Зеленського заявила, що президент "не збирається реагувати на кожен пост у Facebook".

  • Пізніше Лерос пообіцяв опублікувати нові матеріали, які нібито свідчать про корупційні зв'язки глави Офісу президента Андрія Єрмака.

  • Тим часом Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом під час призначення осіб на посади в органи державної влади.

  • 1 квітня Лерос заявив, що брат керівника Офісу президента Денис Єрмак просував на посаду голови НАЕК "Енергоатом" Володимира Купчака, вимагаючи за призначення 5 мільйонів.

  • Денис Єрмак визнав, що це він проводив зустрічі з людьми на скандальних "плівках", які опублікував Лерос, але запевнив, що все зображене на них вирвано з контексту.

  • А глава ОПУ Андрій Єрмак назвав дії Лероса замовною акцією проти нього.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Андрій Єрмак
Місце
Україна
Теги
Офіс президента Національна поліція України Офіс генерального прокурора України Державне Бюро Розслідувань
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
6
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги