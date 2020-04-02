Говорив, що від Єрмака: громадський діяч попався на хабарі в $200 тисяч. Фото

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали представника громадської організації, який вимагав 200 тисяч доларів хабара за вирішення питань щодо кримінальної відповідальності і призначення на посади.

Чоловік представлявся уповноваженим від керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, а також від міністра внутрішніх справ, генерального прокурора, секретаря РНБО і керівництва ДБР, повідомляється на сайті Офісу генпрокурора (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Відзначається, що затримання відбулося під час отримання частини хабара в розмірі 100 тисяч доларів.

gp.gov.ua

"Чоловік вимагав від колишнього керівника одного з державних лісових господарств неправомірну вигоду в розмірі 100 000 доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності за результатами перевірки підприємства Держаудитслужбою. Також за додаткові 100 000 доларів США він обіцяв сприяти ексдиректору лісгоспу в вирішенні питання про призначення його на керівну посаду в Державному агентстві лісових ресурсів України", – уточнили в Офісі генпрокурора.

Тривають слідчі дії. Затриманому готується повідомлення про підозру і клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Йому інкримінують ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК. Затриманому загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

gp.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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