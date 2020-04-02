Говорив, що від Єрмака: громадський діяч попався на хабарі в $200 тисяч. Фото

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали представника громадської організації, який вимагав 200 тисяч доларів хабара за вирішення питань щодо кримінальної відповідальності і призначення на посади.
Чоловік представлявся уповноваженим від керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, а також від міністра внутрішніх справ, генерального прокурора, секретаря РНБО і керівництва ДБР, повідомляється на сайті Офісу генпрокурора (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).
Відзначається, що затримання відбулося під час отримання частини хабара в розмірі 100 тисяч доларів.
gp.gov.ua
"Чоловік вимагав від колишнього керівника одного з державних лісових господарств неправомірну вигоду в розмірі 100 000 доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності за результатами перевірки підприємства Держаудитслужбою. Також за додаткові 100 000 доларів США він обіцяв сприяти ексдиректору лісгоспу в вирішенні питання про призначення його на керівну посаду в Державному агентстві лісових ресурсів України", – уточнили в Офісі генпрокурора.
Тривають слідчі дії. Затриманому готується повідомлення про підозру і клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.
Йому інкримінують ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК. Затриманому загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
gp.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого нещодавно звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, що нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента.
За словами нардепа, він отримав скандальні "плівки Єрмака" абсолютно безкоштовно. Вони надійшли на його пошту.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак доручив СБУ та ДБР розібратися у скандалі, звинувативши Лероса в наклепі й заявивши, що йому "доведеться відповідати публічно за кожне слово своєї брехні".
Незабаром журналісти встановили фігурантів записів, які опублікував Лерос.
Спікерка Володимира Зеленського заявила, що президент "не збирається реагувати на кожен пост у Facebook".
Пізніше Лерос пообіцяв опублікувати нові матеріали, які нібито свідчать про корупційні зв'язки глави Офісу президента Андрія Єрмака.
Тим часом Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом під час призначення осіб на посади в органи державної влади.
1 квітня Лерос заявив, що брат керівника Офісу президента Денис Єрмак просував на посаду голови НАЕК "Енергоатом" Володимира Купчака, вимагаючи за призначення 5 мільйонів.
Денис Єрмак визнав, що це він проводив зустрічі з людьми на скандальних "плівках", які опублікував Лерос, але запевнив, що все зображене на них вирвано з контексту.
А глава ОПУ Андрій Єрмак назвав дії Лероса замовною акцією проти нього.
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