Готуються "звільняти" всю Україну: Цимбалюк розшифрував тривожне послання спікера Держдуми

Спікер нелегітимної Державної думи Росії В'ячеслав Володін виступив з антиукраїнською промовою, яка може свідчити про намір агресора окупувати всю Україну.

Таку думку висловив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму стрімі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Володін без проблем розмірковує на тему, що з одного боку ми — окупанти, з іншого — братні народи і у нас спільна культура, мова. Причому товариш Володін заявляє, що більшість жителів України хочуть говорити російською мовою. Тим самим закладаються основи, щоб далі вогнем і мечем "звільняти" громадян України від бандерівського гніту", — розшифрував позицію російського політика він.

Роман Цимбалюк Скріншот відео

Цимбалюк упевнений, що Росія хоче розширити тактику, яка застосовується протягом останніх п'яти років на Донбасі, на всю територію України. Отже, сумна доля, яка спіткала Донецьк і Луганськ, може стати реальністю і для мирних регіонів країни.

"13 тисяч осіб вони вже "звільнили" на Донбасі шляхом вбивства, розграбували цей регіон, а зараз носяться з молодими "республіками", як із писаними торбами", — резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Цимбалюк зі скепсисом поставився до заклику держсекретаря США Майка Помпео до Росії простягнути руку новій владі України. Він нагадав, що протягом останніх п'яти років країна-агресор не прибирає своїх рук від українських територій, проте простягає їх винятково для окупації.

Також він висловив думку, що незалежно від прізвища нового президента України, Росія всіляко домагатиметься того, щоб наша країна перестала існувати або повністю повторила долю терористичних "Л/ДНР".

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