Готуються до атаки? "Л/ДНР" стягнули танки до лінії фронту: звіт ОБСЄ

На території окупованого Донбасу помітили важке озброєння і техніку "Л/ДНР", заборонені мінськими домовленостями.

Про це свідчить звіт місії ОБСЄ. Так, 11 квітня безпілотник зафіксував 4 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) поблизу н.п. Зернове і 9 танків (імовірно – Т-72) недалеко від н.п. Мічуріне.

Крім того, біля н.п. Староласпа було зафіксовано 8 самохідних гаубиць, а також танк Т-72 на території об'єкта в н.п. Сміливе. Крім того, 10 танків Т-72 були помічені на полігоні в районі н.п. Покровка.

"11 квітня БПЛА ОБСЄ зафіксував 2 ББМ (невстановленого типу) на території об'єкта в н.п. Безіменне, 9 бойових машин піхоти БМП-1 на полігоні у Зернового і 5 ББМ (невстановленого типу) біля н.п. бойківського (кол. Тельманове ) – всі в зоні, де розміщення важкого озброєння та військової техніки заборонено згідно з Меморандумом від 19 вересня 2014 року", – повідомили в місії.

12 квітня місія зафіксувала, що в постійних місцях зберігання озброєння в Донецькій області були відсутні 23 танки (Т-72 – 14 од., Т-64 – 9 од.), 9 мінометів (2Б14 "Піднос", 82 мм) і 15 протитанкових гармат (МТ-12 "Рапіра", 100 мм).

Також були виявлені 4 бронетранспортера (МТ-ЛБ) і 1 ББМ (типу БМД) у н.п. Кальміусское, а близько н.п. Сентяновка – один БМП-1.

Ілюстрація Відомості Донбасу

Як писав OBOZREVATEL, на Донбасі 13 квітня збройні формування Російської Федерації 14 раз порушили режим припинення вогню. Всі українські захисники вціліли. Двох окупантів знищили, п'ятеро отримали поранення.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!