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Готуються до атаки? "Л/ДНР" стягнули танки до лінії фронту: звіт ОБСЄ

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На території окупованого Донбасу помітили важке озброєння і техніку "Л/ДНР", заборонені мінськими домовленостями.

Про це свідчить звіт місії ОБСЄ. Так, 11 квітня безпілотник зафіксував 4 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) поблизу н.п. Зернове і 9 танків (імовірно – Т-72) недалеко від н.п. Мічуріне.

Крім того, біля н.п. Староласпа було зафіксовано 8 самохідних гаубиць, а також танк Т-72 на території об'єкта в н.п. Сміливе. Крім того, 10 танків Т-72 були помічені на полігоні в районі н.п. Покровка.

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"11 квітня БПЛА ОБСЄ зафіксував 2 ББМ (невстановленого типу) на території об'єкта в н.п. Безіменне, 9 бойових машин піхоти БМП-1 на полігоні у Зернового і 5 ББМ (невстановленого типу) біля н.п. бойківського (кол. Тельманове ) – всі в зоні, де розміщення важкого озброєння та військової техніки заборонено згідно з Меморандумом від 19 вересня 2014 року", – повідомили в місії.

12 квітня місія зафіксувала, що в постійних місцях зберігання озброєння в Донецькій області були відсутні 23 танки (Т-72 – 14 од., Т-64 – 9 од.), 9 мінометів (2Б14 "Піднос", 82 мм) і 15 протитанкових гармат (МТ-12 "Рапіра", 100 мм).

Також були виявлені 4 бронетранспортера (МТ-ЛБ) і 1 ББМ (типу БМД) у н.п. Кальміусское, а близько н.п. Сентяновка – один БМП-1.

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Відомості Донбасу

Як писав OBOZREVATEL, на Донбасі 13 квітня збройні формування Російської Федерації 14 раз порушили режим припинення вогню. Всі українські захисники вціліли. Двох окупантів знищили, п'ятеро отримали поранення.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктРосійська воєнна загроза
Місце
Україна
Теги
воєнна технікаОБСЄНовини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНР
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
нету в мире сцыкливее армии чем росийская армия-курятник
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
пора бомбить москву и кремлевских выплядков
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украина готова км войне с кремлевскими выплядками на десятилетия! Путин разорил россию и обокрал ее! Россия Банкрот Катастрофа помойка и недогосударство!
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